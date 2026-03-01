Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού: Άλμα στα 8,22μ. από τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε για άλλη μια φορά πάνω από τα 8,20, πετυχαίνοντας με το πρώτο του άλμα 8,22, στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, κυνήγησε στη συνέχεια μια ακόμα καλύτερη επίδοση, αλλά ο αγώνας δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, καθώς συνέχισε, με άκυρα ή ανολοκλήρωτα άλματα.

Ο Τεντόγλου έχει κάνει φέτος 8,25 σε ημερίδα στην Παιανία, 8,23 στο μίτινγκ της Οστράβα, 8,27 στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και 8,14 στην ίδια πόλη στους Βαλκανικούς, μια σταθερότητα που προμηνύει τα μεγαλύτερα άλματα, τα οποία ελπίζουμε όλοι να έρθουν στο Τόρουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) κάνοντας για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο δύο άλματα πάνω από τα 7,90 και συγκεκριμένα 7,91 και 7,93. Ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες 93) ήταν τρίτος με 7,67.

Την καλή της αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε και στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς, μετά τα 4,52 του Βελιγραδίου, πέρασε τα 4,46 στην Παιανία και στη συνέχεια δοκίμασε στα 4,56, δίχως όμως να τα καταφέρει, ωστόσο έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 4,45.

Στο βάθρο τη συνόδευσε η συναθλήτριά της στο γκρουπ του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου και στο σύλλογο των Βορείων Προαστίων, Αναστασία Μπουμπουλίδη με 4,15, καθώς και η Μυρτώ Κασσωτάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 4,05.

Στα 60μ. με εμπόδια, μετά την πρώτη άκυρη εκκίνηση, που στοίχισε τον αποκλεισμό στον Αναστάση Ηλιόπουλο (ΓΣ Κηφισιάς), υπήρχε μια νευρικότητα. Ο Γιάννης Καμαρινός του ΠΑΟΚ έφυγε καλύτερα στη δεύτερη εκκίνηση, αλλά ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), τον έφτασε και έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά επίδοσης κάτω από τα 7,80, που ήταν και ο στόχος του. Ωστόσο, στο τελευταίο εμπόδιο παραπάτησε. Κράτησε τη νίκη, αλλά περιορίστηκε σε ισοφάριση του δικού του ρεκόρ (7.81) και έβγαλε αμέσως ένα επιφώνημα οργής και απογοήτευσης. Ο Καμαρινός ήταν δεύτερος με 7,89 και ο Νίκος Τσώνης (ΑΟΠΦ) τρίτος με 8,17.