Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη δεν θέτει κανένα όριο στο δικαίωμά της να αμυνθεί
«Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αμυνόμαστε»
Το Ιράν δεν θέτει "κανένα όριο" στο δικαίωμά του να αμυνθεί ενάντια στη μεγάλη εκστρατεία ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC.
«Εμείς αμυνόμαστε, όποιο κι αν είναι το κόστος, και δεν θέτουμε κανένα όριο για την υπεράσπιση και την προστασία του λαού μας», δήλωσε. «Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αμυνόμαστε».
«Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πράξη επιθετικότητας. Αυτό που κάνουμε εμείς, είναι να αμυνόμαστε. Είναι πολύ διαφορετικό», πρόσθεσε ο Αμπάς Αραγτσί.
