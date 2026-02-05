Βιολάντα: Αυτοψία στο εργοστάσιο για τα αίτια της έκρηξης - Παρών και εισαγγελέας

Αυτοψία πραγματοποιείται το πρωί της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου σημειώθηκε έκρηξη από την οποία ξέσπασε πυρκαγιά, στοιχίζοντας τη ζωή πέντε εργατριών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη μονάδα παραγωγής, εργαζόμενες στη βραδινή βάρδια.

Στην αυτοψία που διεξάγεται σήμερα στον χώρο του δυστυχήματος παρόντες είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο πραγματογνώμονας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και δύο πραγματογνώμονες που έχει ορίσει το εργοστάσιο, ενώ παρών είναι και εισαγγελέας.

Το υπόγειο-φάντασμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, το υπόγειο στο οποίο φέρεται να σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο. Ο πολιτικός μηχανικός που το 2018 εξέδωσε την άδεια επέκτασης του μοιραίου κτιρίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη, μάλιστα, ισχυρίζεται πως δεν αποτύπωσε το υπόγειο "φάντασμα" γιατί του είπαν πως δεν έχει καμία λειτουργική αξία.

Όταν ο ίδιος ρώτησε αν πρέπει να τακτοποιηθεί ο αλλά του είπαν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος από την κατασκευή του εργοστασίου και δεν χρειαζόταν.

Eurokinissi

Οι αποφάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την άδεια και τις δεξαμενές

«Μη συμβατότητα» της λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα» σχετικά με την τοποθέτηση των δύο υπόγειων δεξαμενών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο που προκάλεσε την έκρηξη, διαπίστωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως φαίνεται από σχετικό έγγραφο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία από το 2020: «Τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 /ΦΕΚ 477 Β')».

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται: «Προκειμένου να εξετάσουμε τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας για τεχνική ανασυγκρότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3982/2011 και ο φορέας της δραστηριότητας να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία (για τις αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια ιδιοκτησίας) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας με τη σχετ (14) αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο σχετ. (15) έγγραφό μας».

«Με προθεσμία για ανασυγκρότηση» εκδόθηκε η άδεια

Παράλληλα, σε δεύτερο έγγραφο που δημοσιεύει το CNN, με ημερομηνία 19-2-2020, το οποίο αποτελεί την άδεια λειτουργίας, αναφέρεται ότι η χορήγηση της άδειας γίνεται «με προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση (με την επαναποτοθέτηση δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) της βιοτεχνίας παρασκευής μπισκότων».

Στην απόφαση αυτή δίνεται προθεσμία δύο ετών για να συμμορφωθεί η επιχείρηση με τους κανόνες ασφαλείας και με την προβλεπόμενη νομοθεσμία.

Αναφέρεται, δε, πως «κατά την διάρκεια της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται η λειτουργία της βιοτεχνίας με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων και με τους εξής όρους:

Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων καθώς και των περιοίκων και των καταναλωτών (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α).

Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Α.Π 136860/1673/Φ15/2018(ΦΕΚ 6210Β)

Να απασχολείται το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία προσωπικό.

Μέσα σε δύο χρόνια, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να «εφοδιαστεί με με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία».

Διαβάστε επίσης