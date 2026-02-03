Βιολάντα: «Καθαρίζουν» τον χώρο με ειδικά χημικά για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο μηδέν

Η παύση των ερευνών στον τόπο του εργατικού δυστυχήματος της «Βιολάντα» αναμένεται να συνεχιστεί για λίγες ημέρες ακόμη, καθώς η εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο υπέδαφος δεν επιτρέπει τις εργασίες.

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να επανεκκινήσουν οι έρευνες, καθώς τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας περιμένουν το «πράσινο φως» για να βάλουν και πάλι μπρος τα μηχανήματα και να σκάψουν βαθύτερα στο σημείο που έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ο σωλήνας που είχε υποστεί τη ζημιά κι από εκεί ξεκίνησε η διαρροή που οδήγησε στην φονική έκρηξη, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που ερευνούν τον χώρο, έχουν ρίξει στο σημείο κάποια χημικά και ειδικό αφρό έτσι ώστε να περιοριστεί η ποσότητα του προπανίου στο σημείο και να είναι ασφαλές για να ξεκινήσουν και πάλι τις εργασίες.

Στο μικροσκόπιο οι άδειες οικοδομής και λειτουργίας

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μπει έγγραφα της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας, σχετικά με τις άδειες λειτουργίας και τις οικοδομικές άδειες του εργοστασίου, καθώς διαπιστώθηκε πως στην επιχείρηση υπήρχαν αδήλωτοι χώροι που δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται εξάλλου για τις πολλές καταγγελίες που είχαν γίνει από τους εργαζόμενους για τις περίεργες μυρωδιές, και τις οποίες οι υπεύθυνοι ασφαλείας φέρονται να αγνόησαν. Σε μια από τις καταθέσεις που δόθηκαν στην ΔΑΕΕ, η μητέρα της νεκρής εργάτριας Ελένης Κατσαρού φέρεται να κατέθεσε: «Θέλω να καταγγείλω τα εξής: ως εργαζόμενη στην εταιρεία "Βιολάντα" εδώ και ένα μήνα περίπου υπήρχε έντονη οσμή υγραερίου στη Β' πτέρυγα των εγκαταστάσεων, εκεί δηλαδή που έγινε η έκρηξη».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ καταθέσεις εργαζόμενων που έκαναν λόγο για ύπαρξη έντονης οσμής. Μάλιστα ενώπιον της εισαγγελέως στο πλαίσιο της κατάθεσης του, ακόμη και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να είπε πως «μία φορά που είχα βρεθεί στις εγκαταστάσεις είχα μυρίσει και εγώ μια μυρωδιά, όχι έντονη, που θεώρησα πως προερχόταν από την αποχέτευση».

Διαβάστε επίσης