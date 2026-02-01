Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

Μόλις 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες, η «Βιολάντα» έλαβε επιχορήγηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο που παρουσίασε το MEGA με ημερομηνία 21/01/26 αναγράφεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών έδωσε στη Βιολάντα επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ.

Είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι είχαν από τον περασμένο Ιούλιο καταγγείλει προβλήματα και δυσλειτουργίες. «Είχαμε καταγγελίες μέσα από το εργοστάσιο ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές διαπιστώσαμε ότι και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είχε σοβαρά προβλήματα όπως και οι έξοδοι διαφυγής», είπε ο Γιώργος Λιατίφης, γενικός γραμματέας εργατικού κέντρου.

«Η ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων είναι βασική ρητή και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη του εργοδότη, γι’ αυτό έχει τα θεσμικά όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό για να παρακολουθούν να κάνουν μετρήσεις να ελέγχουν τα συστήματα ασφάλειας», είπε η Πρόεδρος Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Γιώτα Ρόζου.

Τα επτά μοιραία λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Η τραγωδία αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα είχε αποφευχθεί εάν δεν είχαν γίνει επτά μοιραία λάθη. Λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και στον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Αυτά είναι τα εξής:

Αδήλωτοι χώροι και δεξαμενές προπανίου χωρίς διορθωτικές κινήσεις Μη ύπαρξη σχεδίου για την αποφυγή συνεπειών από διαρροή Ανύπαρκτοι ή πλημμελείς έλεγχοι υπηρεσιών Υπογειοποίηση των σωληνών προπανίου χωρίς απαραίτητες προδιαγραφές – προβλεπόμενους ελέγχους Έργα ασφαλτόστρωσης πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου Αδιαφορία στις αναφορές των εργαζομένων για ύποπτη οσμή Μη ύπαρξη ελέγχων έστω και της τελευταίας στιγμής με φορητούς μετρητές.

Γιατί έμεινε αδήλωτο το υπόγειο

Σύμφωνα με το mega η συνολική έκταση του εργοστασίου, των χώρων που εργάζονταν οι εργαζόμενοι και υπήρχε παραγωγή, ήταν 3.400 τετραγωνικά μέτρα.

Από τα 3.500 τετραγωνικά μέτρα θα έπρεπε να τοποθετηθεί σύστημα υδροδοσίας με αντλίες, σύστημα πυρόσβεσης με πυροσβεστήρες που ρίχνουν το νερό, συνολικού κόστους 200 έως 400 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, θα υπήρχε και σύστημα πυρόσβεσης και στο υπόγειο. Που σημαίνει ότι, αν είχε τους ατμούς από το προπάνιο, θα λειτουργούσαν πιθανόν οι πυροσβεστήρες. Δεν υπολογίστηκαν λοιπόν τα 400 τετραγωνικά μέτρα του υπογείου για να μην ξεπεράσει το πλαφόν των 3.500 και οι Αρχές εκτιμούν πως γι’ αυτό έμεινε αδήλωτο το υπόγειο.

