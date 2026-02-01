Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

Εργαζόμενοι είχαν από τον περασμένο Ιούλιο καταγγείλει προβλήματα και δυσλειτουργίες

Μίλτος Τσεκούρας

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη
Εurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες, η «Βιολάντα» έλαβε επιχορήγηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο που παρουσίασε το MEGA με ημερομηνία 21/01/26 αναγράφεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών έδωσε στη Βιολάντα επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

1769972792474-809926860-violanta.jpg

Το έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ.

Είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι είχαν από τον περασμένο Ιούλιο καταγγείλει προβλήματα και δυσλειτουργίες. «Είχαμε καταγγελίες μέσα από το εργοστάσιο ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές διαπιστώσαμε ότι και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είχε σοβαρά προβλήματα όπως και οι έξοδοι διαφυγής», είπε ο Γιώργος Λιατίφης, γενικός γραμματέας εργατικού κέντρου.

«Η ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων είναι βασική ρητή και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη του εργοδότη, γι’ αυτό έχει τα θεσμικά όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό για να παρακολουθούν να κάνουν μετρήσεις να ελέγχουν τα συστήματα ασφάλειας», είπε η Πρόεδρος Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Γιώτα Ρόζου.

Τα επτά μοιραία λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Η τραγωδία αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα είχε αποφευχθεί εάν δεν είχαν γίνει επτά μοιραία λάθη. Λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και στον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Αυτά είναι τα εξής:

  1. Αδήλωτοι χώροι και δεξαμενές προπανίου χωρίς διορθωτικές κινήσεις
  2. Μη ύπαρξη σχεδίου για την αποφυγή συνεπειών από διαρροή
  3. Ανύπαρκτοι ή πλημμελείς έλεγχοι υπηρεσιών
  4. Υπογειοποίηση των σωληνών προπανίου χωρίς απαραίτητες προδιαγραφές – προβλεπόμενους ελέγχους
  5. Έργα ασφαλτόστρωσης πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου
  6. Αδιαφορία στις αναφορές των εργαζομένων για ύποπτη οσμή
  7. Μη ύπαρξη ελέγχων έστω και της τελευταίας στιγμής με φορητούς μετρητές.

Γιατί έμεινε αδήλωτο το υπόγειο

Σύμφωνα με το mega η συνολική έκταση του εργοστασίου, των χώρων που εργάζονταν οι εργαζόμενοι και υπήρχε παραγωγή, ήταν 3.400 τετραγωνικά μέτρα.

Από τα 3.500 τετραγωνικά μέτρα θα έπρεπε να τοποθετηθεί σύστημα υδροδοσίας με αντλίες, σύστημα πυρόσβεσης με πυροσβεστήρες που ρίχνουν το νερό, συνολικού κόστους 200 έως 400 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, θα υπήρχε και σύστημα πυρόσβεσης και στο υπόγειο. Που σημαίνει ότι, αν είχε τους ατμούς από το προπάνιο, θα λειτουργούσαν πιθανόν οι πυροσβεστήρες. Δεν υπολογίστηκαν λοιπόν τα 400 τετραγωνικά μέτρα του υπογείου για να μην ξεπεράσει το πλαφόν των 3.500 και οι Αρχές εκτιμούν πως γι’ αυτό έμεινε αδήλωτο το υπόγειο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο προσκήνιο οι ναυτικοί του yachting: Η συνάντηση του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη με τον Βασίλη Κικίλια ανοίγει δρόμο για λύσεις

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Σέντρα με δεκάλεπτη καθυστέρηση το ντέρμπι

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στον δρόμο μετά από κατολίσθηση - Χτύπησε διερχόμενο ΙΧ

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ελεύθερος ο Ερφάν Σολτάνι που είχε καταδικαστεί σε θάνατο από το καθεστώς Χαμενεΐ

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού - Ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Πανό στη μνήμη των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στα Τρίκαλα

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Σπάνιο βίντεο στα αρχεία - Απαντά αν είναι ο «διάβολος» ή «σεξουαλικό αρπακτικό»

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»

20:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό και τη Δευτέρα – Βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή Σίνδου – Θεσσαλονίκης

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στη Νέα Φιλαδέλφεια | Έντονη βροχόπτωση πριν τη σέντρα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο

19:44WHAT THE FACT

To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα από τα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα - Πιο κοντά από ποτέ

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά - 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:48ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού - Ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Σέντρα με δεκάλεπτη καθυστέρηση το ντέρμπι

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Super League

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ