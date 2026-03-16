Ποινική δίωξη στους τρεις Τούρκους για το περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ποινική δίωξη στους τρεις Τούρκους για το περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη
Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν χθες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με περιστατικό πυροβολισμών στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σε βάρος των τριών αλλοδαπών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί επτά κάλυκες ενώ το όχημα που είχε δεχθεί τις σφαίρες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:08ΚΟΣΜΟΣ

Λαριτζανί προς μουσουλμανικά έθνη: «Σε ποια πλευρά είστε;»

17:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες μειώσεις φόρων στα εκκαθαριστικά - Μειωμένα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και μισός ο ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες μικρούς οικισμούς

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που αμερικανοϊσραηλινή πλήττει αρχηγείο της αστυνομίας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Arctic Metagaz: Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους LNG

16:53WHAT THE FACT

Πρώτη σύλληψη ρομπότ στην Κίνα - Viral το βίντεο της «προσαγωγής» του

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έως 1,4 δισ. βαρέλια με πετρέλαιο διαθέσιμα για νέα απελευθέρωση

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Παπασταύρου με την Σουηδή ομόλογο του για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ποινική δίωξη στους τρεις Τούρκους για το περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες είπαν «όχι» στον Τραμπ - Τι φοβούνται Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Σε ποιες χώρες επιτρέπει το Ιράν τη διέλευση των πλοίων τους

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα: Η ΕΕ να λάβει συντονισμένη δράση

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Μαρτυρικός ο θάνατος - Δολοφονική μανία από τον δράστη» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πέρασε τάνκερ με σημαία Πακιστάν – Σε ποια πλοία επιτρέπεται η διέλευση και υπό ποιες προϋποθέσεις

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Το ξέσπασμα στα γκολ του Γιόβιτς κι οι αντιδράσεις στο διπλό δοκάρι του 93ου λεπτού

15:30ΥΓΕΙΑ

Τι να τρώτε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή» - Ψήφισαν 174.813 για εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Η κορυφαία λίγκα θα ψηφίσει για την αύξηση των ομάδων – Πλανο με επέκταση σε Λας Βέγκας, Σιάτλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Μαρτυρικός ο θάνατος - Δολοφονική μανία από τον δράστη» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Σε ποιες χώρες επιτρέπει το Ιράν τη διέλευση των πλοίων τους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες είπαν «όχι» στον Τραμπ - Τι φοβούνται Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι ΗΠΑ είναι αυτές που επιτρέπουν στα ιρανικά τάνκερ τη διέλευση από το Ορμούζ, λέει ο υπουργός Οικονομικών

08:41WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τη μυστηριώδη προέλευση των «σιωπηλών σεισμών»

13:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Facebook του «έκλεισε» τον λογαριασμό - Με προσωρινή διαταγή από το Πρωτοδικείο, τον ξανανοίγει

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 24ωρη απεργία την Τρίτη, συνέχεια με κινητοποιήσεις διαρκείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ