Τραμπ για Ιράν: Θα μπορούσαμε να πάρουμε το ουράνιο χωρίς συμφωνία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν χωρίς να χρειαστεί συμφωνία.

Ο Τραμπ δεν επιθυμεί συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εκτός αν υπάρξει συμφωνία που να αποτρέπει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσει εάν Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες.

Τραμπ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα ως βασικός όρος σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Για τον Λίβανο, ο Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για πρόοδο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αναφέρει ότι συνομίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», είπε προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό» και επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.

Reporter: Is your red line for ending the ceasefire if they killed US troops?



Trump: If they killed...? What does that mean?



Reporter: That you would restart the war with Iran if they killed US troops? pic.twitter.com/dRMpPXEXRc

— Headquarters (@HQNewsNow) June 4, 2026



Όταν ρωτήθηκε για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι «τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν αμέσως».

«Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Τραμπ ότι πιστεύει πως επιτυγχάνεται πρόοδος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ότι η Βηρυτός «δικαιούται να έχει ειρήνη», επαναλαμβάνοντας ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το θέμα αυτό. «Νομίζω ότι θα γίνουν πράγματα εκεί πέρα», πρόσθεσε.