Συνάντηση Τραμπ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Στο επίκεντρο οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής

Snapshot Ο Πατριάρχης Ιεροσολύ Θεόφιλος Γ' συναντήθηκε με Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και την ελεύθερη πρόσβαση στους Αγίους Τόπους.

Η συνάντηση έγινε σε περίοδο αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με αυξανόμενες πιέσεις και απειλές προς τις χριστιανικές κοινότητες σε Λίβανο, Συρία και Ιεροσόλυμα.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι η προστασία των χριστιανών συνδέεται με τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και υπογράμμισε τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ο Τραμπ έλαβε την τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» από το Πατριαρχείο, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί ιστορικό ρόλο στη διαφύλαξη χριστιανικών προσκυνημάτων, όπως ο Ναός της Αναστάσεως και ο Ναός της Γεννήσεως. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε στον Λευκό Οίκο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ'. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η ελεύθερη πρόσβαση στους Αγίους Τόπους.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και έγινε σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην περιοχή, με τις χριστιανικές κοινότητες στον Λίβανο, τη Συρία και τους Αγίους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις και ζητήματα ασφαλείας.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος εξέφρασε στον Αμερικανό πρόεδρο την ανησυχία του για την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η προστασία τους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά συνδέεται με τη σταθερότητα και τη συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη πραγματικότητα αστάθειας, αυξανόμενων απειλών και πιέσεων. Βλέπουμε αρχαίες κοινότητες να ζητούν κάτι πολύ βασικό: να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια, να διατηρήσουν την πίστη τους και να διαφυλάξουν την ελευθερία της λατρείας», ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Ο κ. Θεόφιλος υπογράμμισε ακόμη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ανοιχτή πρόσβαση στους Αγίους Τόπους αποτελούν προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» στον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ την τιμή του «Μεγάλου Σταυροφόρου» του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σχέσεων του Πατριάρχη με τον Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του και αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος το 2017 στην Ιερουσαλήμ και στον Ναό της Αναστάσεως.

Ο ρόλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ένας από τους αρχαιότερους χριστιανικούς θεσμούς στον κόσμο και έχει ιστορικό ρόλο στη διαφύλαξη των χριστιανικών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ βρίσκεται στον πατριαρχικό θρόνο από το 2005 και έχει συμμετάσχει σε γεγονότα με ευρύτερη θρησκευτική και διεθνή σημασία, μεταξύ των οποίων και η καθαγίαση του ελαίου που χρησιμοποιήθηκε στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄.