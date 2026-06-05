Σεισμός 3,3 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:09 τα ξημερώματα της Παρασκευής κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών εκτίμησε το εστιακό βάθος στα 16,6 χλμ. με επίκεντρο 17 χλμ. νότια

νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 3 χλμ. και επίκεντρο 18 χλμ. νότια

νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Η δόνηση ήταν ασθενής και υποθαλάσσια, χωρίς αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής (5/6) στις 03:09, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,6 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

3,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 3 χλμ., και επίκεντρο τα 18 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.