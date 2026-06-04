Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

Snapshot Το Ανώτατο Δαστήριο του Πακιστάν επικύρωσε τη θανατική καταδίκη δύο ανδρών που βίασαν ομαδικά μία Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα τρία παιδιά της το 2020.

Οι δράστες συνελήφθησαν μέσω δεδομένων κινητού τηλεφώνου και αποδεικτικών στοιχείων DNA, με έναν από αυτούς να ομολογεί το έγκλημα.

Η καταδίκη τους περιλαμβάνει ομαδικό βιασμό, απαγωγή, ληστεία και τρομοκρατικά αδικήματα, ενώ απορρίφθηκε η έφεσή τους από το δικαστήριο.

Η υπόθεση προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και ευρεία καταδίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά από προσβλητικά σχόλια αστυνομικού για το θύμα.

Στο Πακιστάν, οι εκτελέσεις γίνονται με απαγχονισμό και η χώρα είναι από τους πιο σκληρούς χρήστες της θανατικής ποινής παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Την απόφαση της θανατικής καταδίκης επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν για δύο άνδρες, οι οποίοι βίασαν ομαδικά πριν από 6 χρόνια μία Γαλλίδα τουρίστρια, μπροστά στα τρία παιδιά της, σέρνοντάς την έξω από το αυτοκίνητο, όπου βρισκόταν μαζί με τα παιδιά της.

Ο Αμπίμπ Μαλχί και ο Σαφκατ Άλι στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, επιτέθηκαν στη γυναίκα η οποία μαζί με τα τρία παιδιά της εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί έξω από τη Λαχόρη αφού τελείωσαν τα καύσιμα.

Είχε κλειδώσει τις πόρτες του αυτοκινήτου ενώ περίμενε βοήθεια, αλλά οι επιτιθέμενοι έσπασαν ένα παράθυρο και την έσυραν έξω, όπου τη βίασαν υπό την απειλή όπλου μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά της.

Οι άνδρες έκλεψαν επίσης χρήματα, κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες πριν τραπούν σε φυγή.

Αν και τραυματισμένη η αστυνομία μπόρεσε να τους δώσει κάποιες βασικές περιγραφές των επιτιθέμενων της.

Οι δύο βιαστές εντοπίστηκαν μέσω δεδομένων κινητού τηλεφώνου και συνελήφθησαν μέρες μετά το περιστατικό.

Τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από τον τόπο του εγκλήματος ταίριαζαν με τα δικά τους, ενώ η γυναίκα τους αναγνώρισε, και ο Άλι ομολόγησε το έγκλημα ενώπιον δικαστή.

Τον Μάρτιο του 2021 καταδικάστηκαν για ομαδικό βιασμό, απαγωγή, ληστεία και τρομοκρατικά αδικήματα και τους επιβλήθηκε η θανατική ποινή.

Και οι δύο άσκησαν έφεση κατά της καταδίκης τους, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι υπήρχαν κενά στην εκδοχή της εισαγγελίας για τα γεγονότα και ότι η απόφαση ήταν άδικη.

Ωστόσο, την Τετάρτη, δύο δικαστές απέρριψαν την έφεση αφού η εισαγγελία υποστήριξε ότι υπήρχαν συντριπτικά στοιχεία εναντίον των δύο ανδρών, σύμφωνα με το αγγλόφωνο πακιστανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dawn. Και οι φωτογραφίες τους δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει ευρεία καταδίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους ακτιβιστές να απαιτούν να απαγχονιστούν δημόσια οι εμπλεκόμενοι.

Pakistanis who gang-raped French tourist in front of her three children will be executed, court rules



Two Pakistani men, Abid Malhi and Shafqat Ali, have had their death sentences upheld after a court dismissed their final appeal.



On 9 September 2020 the pair forced a French… pic.twitter.com/4umZTZwO18 — Grifty (@TheGriftReport) June 3, 2026

Οδήγησε επίσης σε μαζικές διαδηλώσεις σε όλο το Πακιστάν, αφού ένας αστυνομικός αναρωτήθηκε γιατί η γυναίκα είχε βγει αργά μόνη της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η γυναίκα ήταν εν μέρει υπεύθυνη.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν ευρεία αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και η σεξουαλική κακοποίηση κατά των Πακιστανών γυναικών είναι συνηθισμένη, τέτοια εγκλήματα κατά αλλοδαπών είναι σπάνια.

Πολλές Πακιστανές δεν αναφέρουν τέτοια περιστατικά για να αποφύγουν το στίγμα σε μια κοινωνία όπου οι βιαστές συχνά διαφεύγουν της δικαιοσύνης λόγω ελαττωμάτων στο νομικό σύστημα και κακών ερευνών από την αστυνομία.

Το Πακιστάν είναι από τους πιο σκληρούς χρήστες της θανατικής ποινής στον κόσμο, σύμφωνα με τη νομική ομάδα δράσης Justice Project Pakistan.

Η χώρα πραγματοποιεί τις εκτελέσεις της σε διάφορες τοποθεσίες, αλλά όλοι πεθαίνουν με απαγχονισμό.

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