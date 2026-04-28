Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε χθες μια ακόμη θανατική ποινή για έναν κρατούμενο διαδηλωτή και ποινή φυλάκισης 25 ετών για την κόρη του.

Ο Mohammad Abbasi, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου στο Malard, καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ η κόρη του, Fatemeh Abbasi, καταδικάστηκε σε 25ετή φυλάκιση. Οι δύο κρατούνται επί του παρόντος στη φυλακή Qezel Hesar στο Karaj και στη φυλακή Evin στην Τεχεράνη, αντίστοιχα.

Iran’s Supreme Court has upheld a death sentence for a detained protester and a 25-year prison term for his daughter, sources familiar with the case told Iran International.



Πηγές ανέφεραν στο Iran International ότι και οι δύο κρατούμενοι υπέστησαν σοβαρή πίεση και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Επίσης, τους στερήθηκε η πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανακρίσεων, της δίωξης, της δίκης και της επανεξέτασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι αρχικές ποινές τους επιβλήθηκαν από το Τμήμα 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, με επικεφαλής τον διαβόητο δικαστή Abolghasem Salavati.

Ποιος είναι ο Abolghasem Salavati

Ο δικαστής Σαλαβάτι, ο οποίος έχει τεθεί υπό το καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του ρόλου του σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέβαλε επίσης θανατική ποινή στον Μοχάμανταμιν Μπιγκλάρι, έναν 19χρονο που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Ο Abolghasem Salavati υπηρετεί ως δικαστής στο 15ο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Ιράν (τουλάχιστον από το 2004 έως σήμερα)

Κατηγορείται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά από επίβολη θανατικών ποινών σε διαδηλωτές, δημοσιογράφους και ακτιβιστές (τουλάχιστον από το 2004 έως σήμερα. Αυτές οι παραβιάσεις ενδέχεται να αποτελούν μόνο μέρος των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες έχει εμπλακεί το εν λόγω πρόσωπο. Η έρευνα σχετικά με το ιστορικό του εν λόγω προσώπου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.



Τον Απρίλιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριέλαβε τον Abolghasem Salavati στον κατάλογό της για κυρώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της εμπλοκής του σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη δήλωση της ΕΕ, ο Salavati τιμωρήθηκε για τη συμμετοχή του στις υποθέσεις μετά τις εκλογές, ως δικαστής που προήδρευσε στις «εικονικές δίκες» το καλοκαίρι του 2009 και για την έκδοση πολυάριθμων μακροχρόνιων ποινών φυλάκισης και θανατικών ποινών σε ακτιβιστές και διαδηλωτές. Σύμφωνα με την απόφαση, τα περιουσιακά στοιχεία του Salavati στην Ευρώπη έχουν παγώσει και του έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Abolghasem Salavati για σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βάσει των κυρώσεων, τα πιθανά περιουσιακά στοιχεία του Abolghasem Salavati στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπό τον έλεγχο αμερικανικών τραπεζών και εταιρειών έχουν παγώσει και του έχει απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

Ο «Δικαστής του Θανάτου»

Γνωστός ως ο «Δικαστής των Απαγχονισμών», ο Σαλαβάτι είναι ο πιο διαβόητος εκτελεστής του καθεστώτος με τη στολή του δικαστή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει καταδικάσει πολιτικούς κρατούμενους σε συνολική ποινή φυλάκισης που ξεπερνά τα 1.500 χρόνια, αλλά η πραγματική του... ειδικότητα είναι η κρεμάλα. Είναι διάσημος για τις «δίκες» που διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, όπου στους κατηγορούμενους δεν επιτρέπεται η παρουσία δικηγόρου και καταδικάζονται με βάση ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια.

Μετά την ιρανική καταστολή του Ιανουαρίου του 2026, ο Σαλαβάτι έφερε τη βαρβαρότητά του σε ένα νέο επίπεδο, καταδικάζοντας 14 διαδηλωτές σε θάνατο σε μια ενιαία διαδικτυακή δίκη - παρωδία.

Διαβάστε επίσης