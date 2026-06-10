Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση σε πέντε ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για την «Ανακαίνιση κατοικίας» και όπως υπολογίζεται, θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια

Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ
Eurokinissi
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  • Από 15 Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» μέσω gov.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας.
  • Οι αιτήσεις ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μπορεί να γίνει προαιρετικά έως τότε.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει περίπου 25.000 κατοικίες με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και αφορά σπίτια κατασκευασμένα έως το 1990.
  • Μετά την ανακαίνιση, οι κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή να εκμισθωθούν με σταθερό ενοίκιο για πέντε χρόνια, αποκλείοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση.
  • Η επιδότηση δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό μετά την έγκριση της αίτησης για να διευκολύνεται η ταχεία υλοποίηση των εργασιών.
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Από τις 15 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Μέσω του gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησής τους.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τότε οι δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου και Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ωστόσο, η προσκόμιση των συγκεκριμένων εγγράφων δεν είναι υποχρεωτική, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των σχετικών απαιτήσεων και μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

Αναλυτικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε: «Τη Δευτέρα μπαίνει ο κάθε ένας για να δει εάν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα και εφόσον είναι, από την 1 Σεπτεμβρίου μπορεί να προχωρήσει στην αίτηση» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι μέχρι την 1/9 μπορεί κάποιος εάν θέλει να εκδώσει την ταυτότητα του κτιρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. «Δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε προβλέψει ότι στις αιτήσεις θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό και με μια υπεύθυνη δήλωση».

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι «τα εισοδηματικά όρια είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα», αναφέροντας ενδεικτικά ότι τετραμελής οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 45.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

«Mια 4μελής οικογένεια με 45.000 συνολικό εισόδημα μπορεί να είναι επιλέξιμη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι πρώτα «θα ξεκινήσουμε με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης. Μετά, θα πάμε κάπου περίπου στα 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά στις αιτήσεις για περίπου 36.000. Θα γίνει σταδιακά προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η έγκριση εκείνων που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στις ανακαινίσεις».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση είτε να εκμισθωθούν για πέντε χρόνια, με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα. Παράλληλα, αποκλείεται η αξιοποίησή τους μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Υπολογίζουμε ότι θα ανακαινιστούν περίπου 25.000 σπίτια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500.000 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990 οι οποίες, αφού ανακαινιστούν, θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον τρόπο καταβολής της χρηματοδότησης, ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι μετά την έγκριση της αίτησης το ποσό της επιδότησης θα δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο και να διευκολύνεται η ταχεία υλοποίηση των παρεμβάσεων.

«Με την έγκριση θα βγάζουμε το ποσό και θα το βάζουμε σε έναν ειδικό λογαριασμό», ώστε πολύ γρήγορα να απορροφάται».

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