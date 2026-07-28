AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Γιάννης Φιλιππάκος

AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
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  • Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκίνησε νέοσόδιο μεταφοράςκόνης από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα, θα διαρκέσει έως την Τερτη 29 Ιουλίου.
  • Οι μέγιστες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται την Τρίτη 28 Ιουλίου, κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Στη νότια Πελοπόννησο (Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα, Άργος) η σκόνη μπορεί παροδικά να επηρεάσει την επιφάνεια με οριακή επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα (~50 μg/m³).
  • Το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης θα παραμείνει σε ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα με περιορισμένη επίδραση στα αιωρούμενα σωματίδια PM₁₀ κοντά στο έδαφος.
  • Συνιστάται σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές με τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.
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Νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης ξεκίνησε από τη Δευτέρα (27/7) και το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με τον Κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου.

[386274] ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα (28/7) αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

  • Στερεά Ελλάδα
  • Αττική
  • Πελοπόννησο
  • Κρήτη
  • Νησιά Ιονίου
  • Κυκλάδες
  • Δωδεκάνησα

Όπως τονίζει το AtmoHub, στην νότια Πελοπόννησο, Λακωνία , Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα το AtmoHub αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

*Χάρτες από atmohub.gr

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