Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό
Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα
Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια εναντίον της εδαφικής υγρασίας. Έτσι περιγράφει το σκηνικό του καιρού των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.
Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:
Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Δωδεκάνησα). Στη υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι με κυρίαρχη τη θαλάσσια αύρα στις παράκτιες περιοχές. Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39 βαθμούς.
Την Τετάρτη (29/7), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.
Από την Πέμπτη ως το Σάββατο (30/7-1/8), το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική Ελλάδα και τη νότια Ελλάδα. Βροχές δεν προβλέπονται και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (36 με 38 βαθμοί) θα σημειωθούν βασικά στη Δ. Ελλάδα.