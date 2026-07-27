Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια εναντίον της εδαφικής υγρασίας. Έτσι περιγράφει το σκηνικό του καιρού των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Δωδεκάνησα). Στη υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι με κυρίαρχη τη θαλάσσια αύρα στις παράκτιες περιοχές. Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39 βαθμούς.

Την Τετάρτη (29/7), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Από την Πέμπτη ως το Σάββατο (30/7-1/8), το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική Ελλάδα και τη νότια Ελλάδα. Βροχές δεν προβλέπονται και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (36 με 38 βαθμοί) θα σημειωθούν βασικά στη Δ. Ελλάδα.

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