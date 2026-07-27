Καιρός – Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια

Snapshot Μετά το φθινοπωρινό διάλειμμα, αναμένεται επιστροφή του καλοκαιριού με άνοδο της θερμοκρασίας και ξηρές συνθήκες.

Η υψηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στις 6 Αυγούστου με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα είναι γενικά ξηρός και ηλιόλουστος με μόνο τοπικές απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται σταδιακή και τοπική άνοδος της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Μετά το φθινοπωρινό διάλλειμα της Παρασκευής και του Σαββάτου με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις, το καλοκαίρι επιστρέφει και μαζί του η ζέστη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, το επόμενο δεκαήμερο, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και ξηρές συνθήκες. Η υψηλότερη θερμοκρασία αναμένεται την Πέμπτη 6 Αυγούστου με 37 βαθμούς, ενώ την εβδομάδα που διανύουμε αύριο Τρίτη αναμένονται 35 βαθμοί και την Τετάρτη 34 βαθμοί.

Η θερμοκρασία ημέρα προς ημέρα

28/7: 35 βαθμοί

29/7: 34 βαθμοί

30/7: 32 βαθμοί

31/7: 32 βαθμοί

1/8: 32 βαθμοί

2/8: 33 βαθμοί

3/8: 34 βαθμοί

4/8: 35 βαθμοί

5/8: 36 βαθμοί

6/8: 37 βαθμοί

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου πενθημέρου θα είναι ο γενικά ξηρός και ηλιόλουστος καιρός. Η θερμότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη θα υπάρξει αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική.

Οργανωμένες βροχές ή καταιγίδες δεν διακρίνονται παρά μόνο πολύ τοπικές απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά παραμένουν οριακά πιθανές. Πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται μια σταδιακή αισθητή κατά τόπους άνδοδος της θερμοκρασίας..

Διαβάστε επίσης