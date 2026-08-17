Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά - Η ανάρτηση με τον εγγονό της

Snapshot Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά καθώς ο θετός γιος της, François Pinault Jr., απέκτησε το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στα social media βίντεο με τον εγγονό της, τον οποίο αποκαλεί «Panchito».

Το μωρό φέρει το όνομα François, όπως και ο πατέρας και ο παππούς του.

Η Χάγιεκ έχει μία βιολογική κόρη και είναι μητριά τριών παιδιών του συζύγου της.

Η ηθοποιός θεωρεί σημαντικό να δίνει παράδειγμα στην κόρη της ως εργαζόμενη μητέρα που εξελίσσεται επαγγελματικά. Snapshot powered by AI

Η Σάλμα Χάγεκ έγινε γιαγιά και μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα με τον εγγονό της.

Η 59χρονη ηθοποιός έγινε πρόσφατα γιαγιά, καθώς ο θετός γιος της, François Pinault Jr., απέκτησε το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Η Χάγιεκ έχει αποκτήσει τη 18χρονη κόρη της, Βαλεντίνα, με τον 64χρονο σύζυγό της, François-Henri Pinault, ενώ είναι επίσης μητριά των τριών παιδιών του Pinault, της 25χρονης Mathilde, του 38χρονου François και του 19χρονου Augustin.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, η Χάγιεκ μοιράστηκε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον εγγονό της και του μιλά στα ισπανικά. Στη λεζάντα, η πρωταγωνίστρια του «Grown Ups» αποκάλυψε ότι το μωρό ονομάζεται επίσης François, όμως η ίδια σκοπεύει να τον αποκαλεί «Panchito».

«Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των François. Αν και εγώ θα τον φωνάζω Panchito. Φαίνεται πως του αρέσει πολύ και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DcHVYpkIEbS/

Την περασμένη εβδομάδα, η Henckel von Donnersmarck δημοσίευσε επιπλέον φωτογραφίες με το αγοράκι της, μεταξύ των οποίων και ένα ακόμη στιγμιότυπο της Χάγιεκ μαζί με τον εγγονό της.

«Ο σύζυγός μου (ο πιο cool François στον κόσμο) και ο γιος μας (ο πιο χαριτωμένος François στον κόσμο)… ο πρώτος μας μήνας ως γονείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

«Πάντα ήθελα να έχω πολλά παιδιά, αλλά δεν μπόρεσα. Το σώμα μου, σαν από θαύμα, κατάφερε να αποκτήσει ένα», είχε δηλώσει στο περιοδικό Red το 2017 η Σάλμα Χάγεκ. «Η τεράστια ευλογία που είχα είναι ότι ο σύζυγός μου έχει άλλα τρία παιδιά. Έτσι, έχω τέσσερα. Και είναι όλα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους».

Η Χάγιεκ είχε πει στο PEOPLE το 2015 ότι ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά μετά τη γέννηση της κόρης τους. Σήμερα νιώθει ευγνωμοσύνη για εκείνη την απόφαση και θεωρεί ότι, ως εργαζόμενη μητέρα, δίνει στην κόρη της ένα πολύτιμο μάθημα.

«Είναι σημαντικό τα παιδιά σου να καταλαβαίνουν ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα, αλλά ότι δεν περιστρέφονται όλα γύρω από εκείνα», είχε πει τότε. «Τους δίνεις το παράδειγμα ότι είσαι και εσύ ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ότι πρέπει να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι στον τομέα στον οποίο εργάζεσαι».

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