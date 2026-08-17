Τελεωνείο Κακαβιάς: Χειροπέδες σε καταζητούμενο για διακίνηση μεταναστών

Snapshot Στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κακαβιάς συνελήφθη αλλοδαπός κατά τον διαβατηριακό έλεγχο.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη διακίνηση μεταναστών από το Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων.

Η ποινή του ήταν φυλάκιση 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (16-08-2026) οι αστυνομικές αρχές στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κακαβιάς.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου.

Όπως διαπιστώθηκε από τη διασταύρωση των στοιχείων του, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η ποινή που του είχε επιβληθεί περιελάμβανε φυλάκιση 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

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