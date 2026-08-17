Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

Snapshot Ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Sami Sakin έσωσε άνδρα που πνιγόταν εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ σε εστιατόριο στο Χατάι της Τουρκίας.

Ο άνδρας είχε πνιγεί από κομμάτι κρέατος που φράκαρε την αναπνευστική του οδό ενώ έτρωγε με την οικογένειά του.

Η διάσωση καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου.

Ο Sami Sakin είχε μάθει τη λαβή Χάιμλιχ από τα σχολικά του χρόνια και είχε ξαναεπέμβει σε παρόμοια περιστατικά.

Μετά την εφαρμογή της λαβής και την παροχή νερού, ο άνδρας επανήλθε και ανέκτησε κανονική αναπνοή. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει βίντεο με άνδρα που κίνδυνεψε να πνιγεί καθώς έτρωγε ντονέρ με την οικογένειά του σε εστιατόριο στην περιοχή Ρεϊχανλί του Χατάι της Τουρκίας, όταν ένα κομμάτι κρέατος φράκαρε την αναπνευστική του οδό.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Sami Sakin αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να τον σώσει εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ.

Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου.

Ο Sami Sakin εξήγησε ότι είχε μάθει τη συγκεκριμένη τεχνική από τα σχολικά του χρόνια.

«Ήταν μια πολύ έντονη ημέρα στη δουλειά και το κατάστημα ήταν γεμάτο. Ήρθε μια οικογένεια τριών έως πέντε ατόμων. Εγώ καθόμουν στο ταμείο και ασχολούμουν με τους λογαριασμούς, όταν άκουσα μια κραυγή από μέσα και είδα ότι ένας άνδρας είχε αρχίσει να αισθάνεται άσχημα. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει και η οικογένειά του τον χτυπούσε στην πλάτη», περιέγραψε.

«Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η λαβή Χάιμλιχ. Την εφάρμοσα και, μετά την τρίτη ή τέταρτη προσπάθεια, καταφέραμε να ανοίξουμε την αναπνευστική του οδό και επανήλθε. Του δώσαμε αμέσως νερό και άρχισε να αναπνέει κανονικά», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε να επέμβει σε παρόμοιο περιστατικό, καθώς είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις και στο παρελθόν.

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