Η στιγμή που ένας ψαράς βγαίνει ζωντανός μετά από 15 ημέρες παγιδευμένος σε υποβρύχιο σπήλαιο

Snapshot Ο Εράστο Κριστο Βαλντέ βρέθηκε ζωντανός μετά 15 ημέρες παγιδευ σε υποβρύια καταβόθρα στο Μεξικό.- Οι διασστες τον ενπισαν σε βά μεγαλύτερο των 100 μέτρων σε ένα ανεξερεύνητο σπήλαιο με περιορισμένη ορατότητα και δύσκολη πρόσβαση.

Ο Βαλντέζ παρουσίαζε σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης του.

Η επιβίωσή του αποδίδεται στην πρόσβαση σε νερό από ποτάμι που έρεε μέσα στο σπήλαιο.

Ο ίδιος δεν είχε αίσθηση του χρόνου και πίστευε ότι ήταν παγιδευμένος μόνο για τρεις ημέρες. Snapshot powered by AI

Ένας ψαράς από το Μεξικό νίκησε όλα τα προγνωστικά και βγήκε ζωντανός μετά από 15 μέρες στο νερό από μία υποβρύχια καταβόθρα.

Ο Εράστο Κρισάντο Βαλντέζ, 31 ετών, εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου, ενώ ψάρευε μαζί με τον πατέρα του σε ένα «σενότε» —μια φυσική καταβόθρα— στο Σαν Φρανσίσκο Λα Πας του Μεξικού.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του, οι διασώστες εντόπισαν ένα καμάκι που είχε μαζί του σε βάθος περίπου 65 μέτρων.

Και περίπου 15 ημέρες μετά την αρχική του εξαφάνιση, οι διασώστες εντόπισαν τον ψαρά σε μια σπηλιά σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Εξερευνητές από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Δομινικανή Δημοκρατία είχαν συμμετάσχει στην προσπάθεια για τη διάσωσή του, και ήταν πεπεισμένοι ότι θα βρουν το πτώμα του. Όμως τους διέψευσε.

Ο Βαλντέζ ανασύρθηκε στην επιφάνεια πάνω σε φορείο και παρουσίαζε σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, αφού είχε περάσει πάνω από δύο εβδομάδες χωρίς τροφή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης του, της Ουξπανάπα.

Μιλώντας στο NMás, ο Βαλντέζ δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε μια ακόμη ευκαιρία στη ζωή και μου επέτρεψε να ξαναδώ τα παιδιά και την οικογένειά μου. Ήταν ένα θαύμα – ένα απίστευτο θαύμα».

🛟 ¡Localizan con vida a pescador tras 15 días desaparecido!

Erasto Crisanto Valdez, de 31 años, fue localizado con vida dentro de una caverna de más de 100 metros de profundidad en un cenote de Uxpanapa, Veracruz. 🙏

Tras dos semanas sin ingerir alimentos, fue rescatado y… pic.twitter.com/PuewZE813g — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) August 10, 2026

Το σπήλαιο στο οποίο εγκλωβίστηκε ο Βαλντέζ ήταν ανεξερεύνητο, με περιορισμένη ορατότητα και αιχμηρά βράχια που προεξείχαν, γεγονός που έκανε τη διάσωση ιδιαίτερα δύσκολη.

Πιστεύεται ότι ο Βαλντέζ κατάφερε να επιβιώσει χάρη σε ένα ποτάμι που έρεε από το ξηρό σπήλαιο, από το οποίο μπόρεσε να πιει νερό. Όπως είπε το μόνο που έκανε στο σκοτάδι, ήταν να πίνει, να προσεύχεται και να κοιμάται. Είχε χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και είπε ότι νόμιζε ότι είχε παγιδευτεί μόνο για περίπου τρεις ημέρες.