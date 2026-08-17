Λαμία: Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε Πειραματικό Λυκείο

Με αφορμή το περιστατικό η διευθύντρια του σχολείου ζητά τοποθέτηση καμερών που θα λειτουργούν εκτός ωραρίου μαθητών και εκπαιδευτικών για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων

Γιάννης Καλύβας

Λαμία: Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε Πειραματικό Λυκείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστοι διέρρηξαν το 4ο Πειραματικό Γενικόύκειο Λαμίας και προκάλεσαν φθορές εντός του σχολικού συγκροτήματος.
  • Οι δράστες έγραψαν συνθήματα, πέταξαν στερεοποιημένες μπογιές, έκοψαν σωλήνα κλιματιστικού και άφησαν ανοιχτά παράθυρα και φώτα.
  • Η διευθύντρια του σχολείου ζήτησε την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας που θα λειτουργούν εκτός ωραρίου μαθητών και εκπαιδευτικών για την προστασία των εγκαταστάσεων.
  • Παρόμοια περιστατικά βανδαλισμών έχουν καταγραφεί επανειλημμένα σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας.
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Στόχος διαρρηκτών – βανδάλων έγινε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν από την πόρτα του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λαμίας, προκαλώντας φθορές στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν καθηγητές του σχολείου έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τις ζημιές. Το συμβάν τοποθετείται χρονικά στο διάστημα από το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν το σχολείο έκλεισε μετά την προβλεπόμενη θερινή εφημερία, έως και το πρωί της Δευτέρας.

Οι δράστες, αφού παραβίασαν πόρτα στην οποία έγραψαν και συνθήματα, κατέβηκαν στο υπόγειο όπου εντόπισαν μπογιές που είχαν απομείνει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης και τις έχυσαν στο δάπεδο.

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Από το γεγονός ότι τα χρώματα είχαν ήδη στερεοποιηθεί, εκτιμάται πως οι πράξεις αυτές έγιναν το βράδυ της Παρασκευής ή το αργότερο το Σάββατο.

Επιπλέον, οι εισβολείς ξήλωσαν θήκη χαρτιού από τις τουαλέτες, έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού στο κυλικείο, ενώ αποχωρώντας άφησαν πίσω τους φώτα και παράθυρα ορθάνοιχτα.

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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άγνωστοι δράστες ανέβασαν και τοποθέτησαν ένα παγκάκι από το προαύλιο στο περβάζι μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου. Πιθανόν ήθελαν να πατήσουν σε αυτό για να βρεθούν πάνω από την ταμπέλα του σχολείου όπου πίσω ακριβώς είναι τα γραφεία των καθηγητών, στα οποία τελικά δεν εισήλθαν.

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Έκκληση για κάμερες ασφαλείας εκτός ωραρίου λειτουργίας

Η Διευθύντρια του Σχολείου Κική Ηλιοπούλου και οι συνάδελφοί της, αν και ανακουφισμένοι από την καταμέτρηση των ζημιών, που δεν ήταν μεγάλες αυτή τη φορά, απευθύνουν εκ νέου δραματική έκκληση για τη φύλαξη των σχολικών εγκαταστάσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση σε όλες τις μονάδες είναι δύσκολη, ζητούν επιτακτικά την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν, το σύστημα καταγραφής θα μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο τις ώρες και τις ημέρες που το κτίριο παραμένει κλειστό και έρημο από εκπαιδευτικούς και μαθητές.Διάρρηξη και βανδαλισμοί στο 4ο πειραματικό λύκειο Λαμίας

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια περιστατικά βανδαλισμών έχουν καταγραφεί κατ’ επανάληψη τόσο στο 4ο Λύκειο όσο και στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί κατά καιρούς και στα όμορα 1ο Λύκειο και 1ο Γυμνάσιο Λαμίας.

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