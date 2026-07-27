Καιρός:Το καλοκαίρι επέστρεψε – Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν μπόρες

Snapshot Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά της χώρας.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί και θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, με τους ανέμους να πνέουν κυρίως νότιοι και δυτικοί.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τρίτη και τις επόμενες ημέρες προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης και τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και την Ήπειρο όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και από τις βραδινές ώρες πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.