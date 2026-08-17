Ινδονησία: Νέος μεγάλος σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε το ίδιο σημείο

Ο προηγούμενος σεισμός 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων 

Ελένη Ευστρατίου

Ινδονησία: Νέος μεγάλος σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε το ίδιο σημείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
  • Ο σεισμός ακολούθησε τον προηγούμενο μεγαλύτερο σεισμό 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε πάνω από 50 θανάτους.
  • Οι μετασεισμοί συνεχίζονται στην περιοχή, δημιουργώντας ανησυχίες για περαιτέρω επιπτώσεις.
  • Οι ζημιές σε κτήρια είναι σοβαρές μετά τον μεγάλο σεισμό και τους μετασεισμούς.
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Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του GFZ, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή του Φλόρες, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Μετά τον μεγάλο σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο μέρες, οι μικροί μετασεισμοί είναι συνεχής και έχουν ξεπεράσει τους 1.000.

Όμως, η νέα ισχυρή δόνηση προκαλεί ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις, την ώρα που οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 90, ενώ εκατοντάδες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και οι ζημιές στα σπίτια και άλλες υποδομές είναι σοβαρές.

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