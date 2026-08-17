Νίκος Δένδιας: Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο Καραλής είναι σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού και η διάκρισή του τιμά την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η επιτυχία του Καραλή επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του άλματος επί κοντώ στον κόσμο.

Ο τελικός του αγωνίσματος πραγματοποιήθηκε στο Μπέρμιγχαμ. Snapshot powered by AI

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια στον σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού και σημείωσε ότι πρόκειται για μία μεγάλη διάκριση τόσο της Ελλάδας όσο και των Ενόπλων Δυνάμεων και επιβεβαιώνει τη θέση του Καραλή ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Θερμά συγχαρητήρια στον Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, μετά τον συγκλονιστικό τελικό του άλματος επί κοντώ στο Μπέρμιγχαμ.

Μια νέα μεγάλη διάκριση που τιμά την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό και επιβεβαιώνει τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του αγωνίσματος.

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