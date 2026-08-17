ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο Κέρβιν Αριάγκα έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/08) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Ελλάδα προσγειώθηκε, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Αριάγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ακολουθήσουν οι υπογραφές κι η επίσημη ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ.

Ο 28χρονος αμυντικός μέσος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την «Ένωση», η οποία είχε προχωρήσει αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε τις προηγούμενες ημέρες, σε μια μεταγραφή που έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ (κι όχι τα 4,5 με 5 που ανέφεραν στην Ισπανία). Επίσης, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών δεν προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τις τελευταίες ώρες με τον Αριάγκα να ταξιδεύει στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να αποτελέσει ακόμα μία σημαντική προσθήκη στον άξονα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας, έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, χρησιμοποιώντας το δεξί πόδι. Παράλληλα, αποτελεί διεθνή με την εθνική ομάδα της Ονδούρας, με την οποία μετρά 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Η επαγγελματική του διαδρομή άρχισε στην πατρίδα του, καθώς έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πλατένσε, πριν μετακινηθεί το 2019 στη Μαραθόν. Εκεί άρχισε να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνεται περισσότερο γνωστός εκτός Ονδούρας, έχοντας 55 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για έναν παίκτη που αγωνίζεται κατά βάση μπροστά από την αμυντική γραμμή.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του γράφτηκε τον Ιανουάριο του 2022, όταν πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο Αριάγκα έμεινε περίπου δυόμισι χρόνια στο MLS και κατάφερε να εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 58 συμμετοχές σε regular season και playoffs, με απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ξεπέρασε συνολικά τα 3.800 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η ώρα για το πρώτο ευρωπαϊκό βήμα, με τον Αριάγκα να μετακομίζει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτίζαν Βελιγραδίου. Στο πρωτάθλημα της χώρας κατέγραψε 15 συμμετοχές, πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ισπανία.

Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Σαραγόσα, όπου πήρε μέρος σε 17 αγώνες της Segunda División και βρήκε μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η παρουσία του στην Ισπανία αποτέλεσε ουσιαστικά το εισιτήριο για το επόμενο βήμα, καθώς το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Λεβάντε προχώρησε στην απόκτησή του από την Παρτίζαν έναντι 500.000 ευρώ, με τους Σέρβους να διατηρούν ποσοστό 25% σε περίπτωση μεταπώλησης, ενώ ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028.

Με τη Λεβάντε ο Αριάγκα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga και την αγωνιστική περίοδο 2025-26 κατέγραψε 27 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας βασικός στα 16 από αυτά τα παιχνίδια. Σε συνολικά 1.532 λεπτά συμμετοχής πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, παρουσιάζοντας ένα αγωνιστικό προφίλ που του επέτρεψε να καθιερωθεί στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μειώνει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα λόγω της «πολύ καλής σχέσης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν»

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τρεις νεκροί από σφοδρές καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Πολίτες της δυτικής Γερμανίας εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω τεράστιας φωτιάς στα σύνορα

02:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

02:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χαιρετίζει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

01:47ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Ανησυχία προκαλεί η εκδήλωση φωτιάς στο ίδιο σημείο για τέταρτη φορά - Οριοθετήθηκε άμεσα

01:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! (Video)

01:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στη βιομηχανία - Συνεχίζονται τα μέτρα προστασίας από τους καπνούς

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σειρά συναντήσεων για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα πραγματοποίησε ο Τζάρεντ Κούσνερ

00:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η λεβεντιά δεν μετράει χρόνια – 90χρονος χόρεψε μαζί με την εγγονή του - Βίντεο

23:45ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Ερευνητές ανακάλυψαν τον «ένοχο» για την αϋπνία – Πώς κέρδισαν 2 ώρες ύπνου

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Το viral ντουέτο μιας τραγουδίστριας με ένα άλογο: Πώς η μουσική έχτισε σχέση εμπιστοσύνης

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός «πιάστηκε» να χρησιμοποιεί AI για άρθρο κατά του Τραμπ

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παντελίδη στη Dua Lipa: Ο λυράρης που «σπάει» τα σύνορα της κρητικής παράδοσης - Βίντεο

23:04TRAVEL

Σκωτία: Η απέραντη «χρυσή θάλασσα» με τα ηλιοτρόπια που μαγνητίζει τους επισκέπτες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σε κακή βραδιά στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

01:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! (Video)

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

02:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χαιρετίζει την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέληση για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδη

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στη βιομηχανία - Συνεχίζονται τα μέτρα προστασίας από τους καπνούς

17:18ΚΟΣΜΟΣ

«Ούρλιαζα»: Έκπληκτοι οι επιστήμονες από την ευφυή «παγίδα θανάτου» των δελφινιών στα θηράματά τους

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ