ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Στην Ελλάδα προσγειώθηκε, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Αριάγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ακολουθήσουν οι υπογραφές κι η επίσημη ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ.

Ο 28χρονος αμυντικός μέσος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την «Ένωση», η οποία είχε προχωρήσει αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε τις προηγούμενες ημέρες, σε μια μεταγραφή που έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ (κι όχι τα 4,5 με 5 που ανέφεραν στην Ισπανία). Επίσης, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών δεν προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τις τελευταίες ώρες με τον Αριάγκα να ταξιδεύει στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να αποτελέσει ακόμα μία σημαντική προσθήκη στον άξονα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας, έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, χρησιμοποιώντας το δεξί πόδι. Παράλληλα, αποτελεί διεθνή με την εθνική ομάδα της Ονδούρας, με την οποία μετρά 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Η επαγγελματική του διαδρομή άρχισε στην πατρίδα του, καθώς έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πλατένσε, πριν μετακινηθεί το 2019 στη Μαραθόν. Εκεί άρχισε να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνεται περισσότερο γνωστός εκτός Ονδούρας, έχοντας 55 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για έναν παίκτη που αγωνίζεται κατά βάση μπροστά από την αμυντική γραμμή.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του γράφτηκε τον Ιανουάριο του 2022, όταν πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο Αριάγκα έμεινε περίπου δυόμισι χρόνια στο MLS και κατάφερε να εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 58 συμμετοχές σε regular season και playoffs, με απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ξεπέρασε συνολικά τα 3.800 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η ώρα για το πρώτο ευρωπαϊκό βήμα, με τον Αριάγκα να μετακομίζει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτίζαν Βελιγραδίου. Στο πρωτάθλημα της χώρας κατέγραψε 15 συμμετοχές, πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ισπανία.

Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Σαραγόσα, όπου πήρε μέρος σε 17 αγώνες της Segunda División και βρήκε μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η παρουσία του στην Ισπανία αποτέλεσε ουσιαστικά το εισιτήριο για το επόμενο βήμα, καθώς το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Λεβάντε προχώρησε στην απόκτησή του από την Παρτίζαν έναντι 500.000 ευρώ, με τους Σέρβους να διατηρούν ποσοστό 25% σε περίπτωση μεταπώλησης, ενώ ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028.

Με τη Λεβάντε ο Αριάγκα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga και την αγωνιστική περίοδο 2025-26 κατέγραψε 27 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας βασικός στα 16 από αυτά τα παιχνίδια. Σε συνολικά 1.532 λεπτά συμμετοχής πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, παρουσιάζοντας ένα αγωνιστικό προφίλ που του επέτρεψε να καθιερωθεί στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.