Η ΔΕΘ και τα 10 αγκάθια του φθινοπώρου - Πού θα κριθεί το crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης;

Snapshot Το φθινόπωρο αναμένεται κρίσιμο για την κυβέρνηση με νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα εστιάζουν σε μείωση φορολογίας, στήριξη κοινωνικών ομάδων και αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες παραμένει το κύριο ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και την πολιτική αξιολόγηση της κυβέρνησης.

Σημαντικές πολιτικές αντιπαραθέσεις αναμένονται σε θέματα συντάξεων, υγείας, δικαιοσύνης και Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η πολιτική σύγκρουση θα ενταθεί ενόψει των επόμενων εκλογών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να δείξει μεταρρυθμιστικό έργο και την αντιπολίτευση να εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Η επιστροφή της πολιτικής ζωής στους ρυθμούς της Βουλής μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα δεν θα είναι μια τυπική επανεκκίνηση. Το φθινόπωρο προμηνύεται ιδιαίτερα θερμό για την κυβέρνηση, καθώς μπροστά της ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος νομοθετικών πρωτοβουλιών, πολιτικών συγκρούσεων και δύσκολων κοινωνικών ζητημάτων.

Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει την επόμενη περίοδο ως φάση επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, να περάσουν από τη Βουλή και κυρίως να φτάσουν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το στοίχημα είναι διπλό: από τη μία η κυβέρνηση να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει απτές λύσεις στα προβλήματα των νοικοκυριών και από την άλλη να περιορίσει την πολιτική φθορά που προκαλούν υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια και η γενικότερη κοινωνική πίεση.

Η ΔΕΘ βάζει τον πήχη ψηλά

Το πρώτο μεγάλο τεστ θα είναι οι οικονομικές εξαγγελίες. Η κυβέρνηση αναμένεται να επιχειρήσει να δώσει έμφαση στη μείωση φορολογικών βαρών, στη στήριξη των οικογενειών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης.

Το πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι η κοινωνία πλέον δεν κρίνει τις κυβερνητικές εξαγγελίες μόνο από το ύψος των μέτρων, αλλά από το πόσο γρήγορα και ουσιαστικά αποτυπώνονται στο διαθέσιμο εισόδημα.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα, στους λογαριασμούς και στη στέγαση έχει δημιουργήσει μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται στους μακροοικονομικούς δείκτες.

Γι' αυτό και το φθινόπωρο θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ: θα μπορέσει η κυβέρνηση να μετατρέψει τη δημοσιονομική δυνατότητα σε πραγματική ανακούφιση για την κοινωνία;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει η μεγάλη πολιτική πληγή

Στο κοινοβουλευτικό πεδίο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στις πολιτικές ευθύνες και να επιχειρήσει να μετατρέψει την υπόθεση σε κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Για το Μέγαρο Μαξίμου το ζητούμενο είναι να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ένας κύκλος που έχει προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις.

Κάθε νέα συζήτηση στη Βουλή, κάθε νέα καταγγελία και κάθε νέα αποκάλυψη μπορεί να αναζωπυρώνει το θέμα και να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση από την οικονομία και τα κυβερνητικά μέτρα στις ευθύνες και τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού.

Η ακρίβεια θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος

Πίσω από όλα τα νομοσχέδια υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοήσει καμία κυβέρνηση: η καθημερινότητα.

Η ακρίβεια παραμένει το ζήτημα που βρίσκεται ψηλότερα στις προτεραιότητες των πολιτών. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται από τα τρόφιμα, την ενέργεια, τα ενοίκια, τα καύσιμα και τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών.

Επομένως, ακόμη και μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση κινδυνεύει να αποδειχθεί πολιτικά ανεπαρκής εάν την ίδια στιγμή το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται.

Η κυβέρνηση θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κοινωνίας: «Τι μένει τελικά στην τσέπη;»

Συντάξεις και Ασφαλιστικό

Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους και το ασφαλιστικό.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις, η προσωπική διαφορά και οι γενικότερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα θα αποτελέσουν σημαντικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η οικονομική ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν μεγαλύτερη στήριξη των συνταξιούχων. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές απώλειες εισοδήματος.

Υγεία: το μεγάλο κοινωνικό τεστ

Το ΕΣΥ θα παραμείνει επίσης στο επίκεντρο.

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τις αλλαγές που έχουν γίνει και όσες προγραμματίζονται ως μια συνολική αναμόρφωση του ΕΣΥ.

Όμως η αντιπολίτευση θα επιδιώξει να μεταφέρει τη συζήτηση από τις μεταρρυθμίσεις στην καθημερινή εμπειρία του ασθενούς, στις ελλείψεις προσωπικού και στις μεγάλες αναμονές και καθυστερήσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Δημόσιο και ψηφιακό κράτος

Σημαντικός θα είναι και ο κύκλος των παρεμβάσεων στη Δημόσια Διοίκηση.

Η απλούστευση διαδικασιών, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Το ζητούμενο, όμως, είναι εάν ο πολίτης θα δει πραγματική αλλαγή στην επαφή του με το κράτος.

Γιατί η ψηφιοποίηση μιας διαδικασίας δεν αρκεί εάν η τελική εξυπηρέτηση εξακολουθεί να καθυστερεί.

Δικαιοσύνη και θεσμικές συγκρούσεις

Η επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης αποτελεί ακόμη ένα από τα μεγάλα στοιχήματα.

Η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές που θα περιορίσουν τις καθυστερήσεις και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

Το θέμα, ωστόσο, έχει πλέον και έντονη πολιτική διάσταση. Οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα αναμένεται να τροφοδοτήσουν μια ιδιαίτερα σκληρή αντιπαράθεση.

Συνταγματική Αναθεώρηση: η μεγάλη θεσμική μάχη

Ξεχωριστή θέση στην κοινοβουλευτική ατζέντα θα έχει η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Πρόκειται για μια διαδικασία με μακροπρόθεσμο θεσμικό αποτύπωμα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί είτε σε πεδίο συναινέσεων είτε σε μια ακόμη μεγάλη κομματική σύγκρουση.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παρουσιάσει τις προτάσεις της ως μέρος μιας συνολικής θεσμικής ανανέωσης. Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να συνδέσει τη συζήτηση με ζητήματα λειτουργίας των θεσμών και διαφάνειας.

Παιδεία και πανεπιστήμια

Στην ατζέντα θα παραμείνουν και τα ζητήματα της Παιδείας.

Η λειτουργία των πανεπιστημίων, η αξιολόγηση, η ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ και οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συνεχίσουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Πρόκειται για ένα πεδίο όπου η κυβέρνηση έχει επενδύσει πολιτικά και δύσκολα θα αφήσει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις να χαθούν μέσα στην υπόλοιπη κοινοβουλευτική ατζέντα.

Ενέργεια και μεταναστευτικό

Το ενεργειακό κόστος θα παραμείνει ένα ακόμη δύσκολο μέτωπο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην ανάγκη να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, το μεταναστευτικό θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές και η ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργούν νέες πιέσεις.

Η Βουλή μπαίνει σε προεκλογικό κλίμα;

Πάνω απ' όλα, όμως, υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα που θα διαπερνά όλες τις εξελίξεις: πόσο μακριά βρίσκεται το πολιτικό σύστημα από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση;

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να τοποθετεί τις εκλογές στο 2027. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα αποκτήσει από τώρα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν κάθε κυβερνητική δυσκολία. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θα επιδιώξει να εμφανίσει ένα σχέδιο που θα αποδεικνύει ότι έχει ακόμη μπροστά της σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο.

Και κάπου εδώ βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα του φθινοπώρου.

Δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα νομοσχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή. Θα κριθεί από το αν οι πολίτες θα αισθανθούν ότι κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά τους.

Γιατί η κυβέρνηση μπαίνει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο έχοντας μπροστά της μια δύσκολη εξίσωση: να περάσει τις μεταρρυθμίσεις της, να διαχειριστεί τις πολιτικές κρίσεις, να απαντήσει στην ακρίβεια και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Το φθινόπωρο, επομένως, δεν θα είναι απλώς μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος.

Θα είναι ένα κρίσιμο πολιτικό crash test για την κυβέρνηση και την πορεία της χώρας προς το 2027.

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