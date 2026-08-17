Λάρισα: Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στη βιομηχανία - Μέτρα προστασίας για τον καπνό

Snapshot Η φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Λάρισα έχει περιοριστεί σημαντικά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Περίπου το ένα τέταρτο του εργοστασίου έχει καεί, ενώ δεν υπήρχαν εργαζόμενοι κατά την έκρηξη λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να περιορίσουν την έκθεσή τους στον καπνό, με ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρακολουθεί τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και θα αναπτύξει φορητούς αναλυτές για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στην εστία της φωτιάς.

Συνιστάται η αποφυγή προσέγγισης στην περιοχή της πυρκαγιάς και η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών για την προστασία της υγείας. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 16/8 σε βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής ειδών συσκευασίας, στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής άρθηκαν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχε επιβάλει η Τροχαία για λόγους ασφαλείας. Αυτή την ώρα το μέτωπο έχει περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση προκειμένου να κατασβήσουν πλήρως τη φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν από την πρώτη στιγμή, 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το onlarissa, περίπου το ένα τέταρτο του εργοστασίου έχει καεί, προκαλώντας την έκκληση την έκλυση πυκνού μαύρου καπνού πάνω από την πόλη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το θετικό είναι ότι η επιχείρηση είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω του Δεκαπενταύγουστου και έτσι δεν υπήρχαν εργαζόμενοι την ώρα της έκρηξης.

Πυκνό νέφος απειλεί τους πολίτες

Οι Αρχές έστειλαν οδηγίες στους πολίτες, μέσω μηνύματος 112, προκειμένου να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, για να αποφύγουν την έκθεση σε μικροσωματίδια από τα υλικά που καίγονται. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Σύμφωνα πάντως με τη μεταγενέστερη ενημέρωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις μετρήσεις παρατηρείται πλέον αποκλιμάκωση της συγκέντρωσης ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι ειδικοί εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τα δεδομένα, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη φορητών αναλυτών σε σημεία κοντύτερα στην εστία της φωτιάς και σε γειτονικούς οικισμούς, όπως η Νίκη, προκειμένου να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Οι οδηγίες προστασίας των πολιτών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία τους από την καύση των υλικών που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο κατασκευής ειδών συσκευασίας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι εντός της βιομηχανίας εντοπίζονται οι εξής ύλες: «Στην παραγωγική διαδικασία της οποίας χρησιμοποιείται ως κύρια πρώτη ύλη συμπολυμερές πολυαιθυλένιο, καθώς και χρωστικές πολυμερισμένες ύλες με βάση το πολυαιθυλένιο. Ως βοηθητικές και δευτερεύουσες ύλες αναφέρονται επίσης λιπαντικά μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Κατά την καύση πολυμερών υλικών και ιδιαίτερα υπό συνθήκες ατελούς καύσης είναι δυνατόν να παράγονται μονοξείδιο του άνθρακα, αιωρούμενα σωματίδια, υδρογονάνθρακες και ερεθιστικές οργανικές ενώσεις, η ακριβής σύσταση και οι συγκεντρώσεις των οποίων εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες και τα πρόσθετα που εμπλέκονται, καθώς και από τις συνθήκες και τη θερμοκρασία καύσης».

Στους πολίτες συνίσταται:

Να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Να παραμένουν, κατά το δυνατόν, σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Να περιορίσουν προσωρινά τη λειτουργία συστημάτων εξαερισμού ή κλιματισμού που εισάγουν εξωτερικό αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή της πυρκαγιάς και να διευκολύνουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων της Πυροσβεστικής και των λοιπών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να περιορίσουν κατά το δυνατόν την έκθεσή τους στον καπνό.

Σε περίπτωση εμφάνισης έντονου ερεθισμού των ματιών ή του αναπνευστικού, επίμονου βήχα, δύσπνοιας, ζάλης ή άλλης έντονης αδιαθεσίας μετά από έκθεση στον καπνό, συνιστάται η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής ή βοήθειας.

Παράλληλα, τις επόμενες ώρες θα αναπτυχθούν στην περιοχή πλησίον του συμβάντος φορητοί αναλυτές για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων, ώστε να υπάρξει στενότερη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα κοντά στην εστία της πυρκαγιάς. Τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και τους συναρμόδιους φορείς.

Η εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: https://airthess.thessaly.gov.gr/

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρακολουθούν την κατάσταση και, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτίμηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στο περιβάλλον.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, του 112 και των λοιπών αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη του συμβάντος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς ή από τους προβλεπόμενους ελέγχους και μετρήσεις».

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