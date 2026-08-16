Συναγερμός στη Λάρισα: Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο – Πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό - Μήνυμα 112

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας της «Καράτζης Α.Ε.», στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος onlarissa.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η σύνθεση των υλικών που έχουν παραδοθεί στις φλόγες έχει προκαλέσει την έκλυση πυκνού μαύρου καπνού, ο οποίος έχει καλύψει μεγάλο τμήμα του ουρανού πάνω από τη Λάρισα και είναι ορατός από αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Λάρισας να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.