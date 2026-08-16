Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
Σώος περισυνελέγη από το Λιμενικό Σώμα ο πιλότος του Air Tractor
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- Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
- Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου για περιπολία ή επιχειρησιακή συνδρομή.
- Ο πιλότος περισυνελέγη σώος
Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (16/08) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10, στο πλαίσιο περιπολίας ή επιχειρησιακής συνδρομής, όταν εκδηλώθηκε το συμβάν.
Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ η περισυλλογή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.
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