Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

Σώος περισυνελέγη από το Λιμενικό Σώμα ο πιλότος του Air Tractor

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
  • Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου για περιπολία ή επιχειρησιακή συνδρομή.
  • Ο πιλότος περισυνελέγη σώος
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Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (16/08) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10, στο πλαίσιο περιπολίας ή επιχειρησιακής συνδρομής, όταν εκδηλώθηκε το συμβάν.

Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ η περισυλλογή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.

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