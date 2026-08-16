Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

Snapshot Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου για περιπολία ή επιχειρησιακή συνδρομή.

Ο πιλότος περισυνελέγη σώος Snapshot powered by AI

Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (16/08) πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10, στο πλαίσιο περιπολίας ή επιχειρησιακής συνδρομής, όταν εκδηλώθηκε το συμβάν.

Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ η περισυλλογή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.