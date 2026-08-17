Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται σε ένα καλοκαίρι γεμάτο πυρκαγιές.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος ανακοινώνει μείωση της ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.
  • Η εφημερίδα Τα Νέα επισημαίνει πρόκληση από την Τουρκία με τη δημιουργία πάρκων.
  • Τα θέματα των πυρκαγιών, των συντάξεων και των τουρκικών προκλήσεων κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Το καλοκαίρι του (πύρινου) τρόμου

Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις

Τα Νέα: Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου

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