Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται σε ένα καλοκαίρι γεμάτο πυρκαγιές.
- Ο Ελεύθερος Τύπος ανακοινώνει μείωση της ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.
- Η εφημερίδα Τα Νέα επισημαίνει πρόκληση από την Τουρκία με τη δημιουργία πάρκων.
- Τα θέματα των πυρκαγιών, των συντάξεων και των τουρκικών προκλήσεων κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Το καλοκαίρι του (πύρινου) τρόμου
Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις
Τα Νέα: Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Αυγούστου
02:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του
22:43 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
23:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης
01:30 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! (Video)
23:34 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ασημένιο μετάλλιο ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής!
21:31 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ