ΗΠΑ: Σταμάτησαν οι έρευνες εντοπισμού των έξι επιβατών που βρίσκονταν στο αεροσκάφος που συνετρίβη

Snapshot Σταμάτησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των έξι επιβατών του Gulfstream που συνετρίβη ανοιχτά του νησιού Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη.

Το αεροσκάφος μετέφερε ασθενή από τις Βερμούδες στη Βοστώνη και είχε συνολικά έξι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων δύο πιλότων και δύο μελών ιατρικού προσωπικού.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος από 24.000 σε 12.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά πριν την απώλεια επαφής με τον πύργο ελέγχου.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή εντόπισε τα συντρίμμια και υγειονομικό υλικό, αλλά θεωρεί τους επιβάτες νεκρούς και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες.

Κατά την επικοινωνία με τον πιλότο, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ρώτησε αν πετούσε "στα τυφλά", χωρίς να λάβει απάντηση. Snapshot powered by AI

Άκαρπες έμειναν οι έρευνες για τον εντοπισμό των έξι επιβατών του ιπτάμενου ασθενοφόρου Gulfstream που συνετρίβη στη θάλασσα, ανοιχτά του νησιού Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη.

Το αεροσκάφος πέταξε από το νησί των Βερμούδων το Σάββατο, με προορισμό τη Βοστώνη, προκειμένου να μεταφέρει ασθενή. Μέσα στο ιδιωτικό τζετ βρισκόταν ο ασθενής και ένα συγγενικό του πρόσωπο, με καταγωγή από τις Βερμούδες, καθώς και τέσσερις Καναδούς πολίτες, δύο πιλότοι και δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, πέφτοντας από τα 24.000 πόδια στα 12.000, σε μόλις δύο λεπτά, λίγο πριν χάσει επαφή με τον πύργο ελέγχου. Την Κυριακή η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους, καθώς και υγειονομικό υλικό, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για τους έξι επιβάτες.

Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ανέστειλε την έρευνά της για τον εντοπισμό τους, καθώς θεωρούνται νεκροί.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες

«Η αναστολή οποιασδήποτε έρευνας δεν είναι εύκολη απόφαση», τόνισε ο υποναύαρχος Μάθιου Λέικ, διοικητής της ακτοφυλακής στον βορειοανατολικό τομέα, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του σώματος που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή.

«Εκφράζουμε τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους αγαπημένους που πλήττονται από την τραγωδία αυτή και την ευγνωμοσύνη μας στις άλλες υπηρεσίες που υποστήριξαν τις προσπάθειες» να εντοπιστούν τα θύματα.

Η ακτοφυλακή εξήγησε ότι, αφού εντόπισε αργά το Σάββατο συντρίμμια του Gulfstream, συνέχισε να αναζητεί τους επιβάτες και το πλήρωμα με αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλοία να συμμετέχουν στο εγχείρημα.

«Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά;»

Το αεροσκάφος, της καναδικής Latitude Air ⁠Ambulance, είχε αναχωρήσει στις 00:41 (τοπική ώρα· 06:01 ώρα Ελλάδας), κατά δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightAware.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Boston 25 μετέδωσε ηχητικό απόσπασμα της προσπάθειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσει με τον πιλότο του Γκάλφστριμ, ρωτώντας τον αν κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πτήση.

Ο ελεγκτής ακούγεται να ρωτά τον πιλότο του Gulfstream: «Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά; Αυτό είπατε;», χωρίς να λαμβάνει απάντηση.

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