ΗΠΑ: Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι βρήκε συντρίμμια από το αγνοούμενο αεροσκάφος

Πρόκειται για ιδιωτικό ιπτάμενο ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τις Βερμούδες στη Βοστώνη

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι βρήκε συντρίμμια από το αγνοούμενο αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε συντρίμμια και υγειονομικό υλικό από το ιδιωτικό ιπτάμενο ασθενοφόρο Gulfstream G100 ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης.
  • Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο πιλότοι, δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, ένας ασθενής και ένα μέλος της οικογένειάς του.
  • Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες με προορισμό τη Βοστώνη και χάθηκε η επαφή του με τον πύργο ελέγχου μετά από πτώση ύψους από 24.000 σε 13.000 πόδια.
  • Η κυβέρνηση των Βερμούδων βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβατών, ενώ οι έρευνες της ακτοφυλακής συνεχίζονται.
  • Κατά την τελευταία επικοινωνία, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούστηκε να ρωτά τον πιλότο αν πετά στα τυφλά και για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να λάβει απάντηση.
Snapshot powered by AI

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντόπισε συντρίμμια ενός αεροσκάφους ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης, στο νησί Ναντάκετ, μετά την ανακοίνωση εξαφάνισης ενός ιδιωτικού τζετ που πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστώνη, εχθές Σάββατο.

Ο αεροσκάφος Gulfstream G100, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, αγνοούνταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα τζετ Gulfstream που χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

«Η FAA εξέδωσε ειδοποίηση έρευνας και διάσωσης για το Gulfstream G-100 γύρω στις 1:20 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της FAA στην εφημερίδα The Post.

«Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο L.F. Wade στις Βερμούδες και κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα», συνέχισε η υπηρεσία.

Το αεροσκάφος μετέφερε γιατρούς και ασθενή

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε στο Χ ότι εντόπισε συντρίμμια που συνδέονται με το αγνοούμενο αεροσκάφος, καθώς και υγειονομικό υλικό. «Οι ομάδες έρευνας της ακτοφυλακής εντόπισαν πεδίο συντριμμιών που συνδέεται με το αγνοούμενο αεροσκάφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αεροπλάνο μετέφερε τέσσερις Καναδούς και δύο πολίτες των Βερμούδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πρόκειται για δύο πιλότους, δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού, έναν ασθενή και ένα μέλος της οικογένειάς του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Latitude Air Ambulance στην οποία ανήκει το αεροσκάφος.

Η εταιρεία αυτή, με έδρα τον Καναδά, διαθέτει στόλο δέκα αεροσκαφών που πραγματοποιούν αερομεταφορές ασθενών, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αμερικανική Ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν στη διάρκεια της νύκτας, ενώ συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Αγωνία για τους έξι επιβάτες

Η κυβέρνηση των Βερμούδων είναι σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβαινόντων, επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντέιβιντ Μπερτ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Προσευχόμαστε και οι έξι άνθρωποι να εντοπιστούν ασφαλείς», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τις Βερμούδες στις 12:41 τη νύκτα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της πτήσης βρισκόταν σε ύψος 24.000 ποδιών προτού κατέβει στα 13.000 πόδια για περίπου δύο λεπτά, λίγη ώρα προτού ο πύργος ελέγχου χάσει την επαφή του με το αεροπλάνο.

«Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά;»

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της Βοστόνης Boston 25 μετέδωσε ηχητικό από το αεροδρόμιο Λόγκαν της πόλης στο οποίο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να ρωτά τον πιλότο του Gulfstream: «Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά; Αυτό είπατε;».

Ο ελεγκτής στη συνέχεια ρώτησε να υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροσκάφος, όμως δεν ακούστηκε απάντηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμών λόγω 28ης Οκτωβρίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι αιώνιο: Λιώνουν οι τελευταίοι τροπικoί παγετώνες

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford επιστρέφει στο WRC

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

10:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Η ιδρυτική διακήρυξη και οι 6 ιστορικοί σταθμοί

10:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι βρήκε συντρίμμια από το αγνοούμενο αεροσκάφος – Αγωνία για τους έξι επιβάτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

10:07ΕΥ ΖΗΝ

Τι να προσέχετε στις διατροφικές ετικέτες εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στήριξη στους πληγέντες της Κρήτης, μέτρα για την ενέργεια και νέες παρεμβάσεις στην οικονομία

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλιείς: Συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία για 4η μέρα - «Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο πισωκίνητο Geely E2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Race for the Cure: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της Αθήνας - Εντυπωσιακές εικόνες από την εκκίνηση του αγώνα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στην Ευρώπη: Πώς η άναρχη δόμηση και οι ευάλωτες υποδομές αυξάνουν τον κίνδυνο

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί, χωρίς να την κοστολογεί» - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και τις 120 δόσεις

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: «Από θαύμα γλίτωσα», λέει ο οδηγός που είδε βράχο να πέφτει στο αμάξι του

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ διόρισε τον Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της κυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ποιοι είναι οι στόχοι της «Δύναμης Υπερνοημοσύνης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

07:22LIFESTYLE

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών – Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Αποκάλυψε τον «διάσημο φίλο» που του επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ κοιμόταν - «Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι»

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέντε Τούρκοι υπό το καθεστώς πρόσφυγα παρήγαγαν κάνναβη στη Μεσσηνία και την πωλούσαν στα Εξάρχεια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Race for the Cure: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της Αθήνας - Εντυπωσιακές εικόνες από την εκκίνηση του αγώνα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός – Η εβδομάδα φέρνει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Υποδέχεται αήττητη και πρώτη τη Γερμανία στην sold out Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι την Κυριακή σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ