ΗΠΑ: Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι βρήκε συντρίμμια από το αγνοούμενο αεροσκάφος

Snapshot Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε συντρίμμια και υγειονομικό υλικό από το ιδιωτικό ιπτάμενο ασθενοφόρο Gulfstream G100 ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο πιλότοι, δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, ένας ασθενής και ένα μέλος της οικογένειάς του.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες με προορισμό τη Βοστώνη και χάθηκε η επαφή του με τον πύργο ελέγχου μετά από πτώση ύψους από 24.000 σε 13.000 πόδια.

Η κυβέρνηση των Βερμούδων βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβατών, ενώ οι έρευνες της ακτοφυλακής συνεχίζονται.

Κατά την τελευταία επικοινωνία, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούστηκε να ρωτά τον πιλότο αν πετά στα τυφλά και για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να λάβει απάντηση. Snapshot powered by AI

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντόπισε συντρίμμια ενός αεροσκάφους ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης, στο νησί Ναντάκετ, μετά την ανακοίνωση εξαφάνισης ενός ιδιωτικού τζετ που πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστώνη, εχθές Σάββατο.

Ο αεροσκάφος Gulfstream G100, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, αγνοούνταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα τζετ Gulfstream που χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

«Η FAA εξέδωσε ειδοποίηση έρευνας και διάσωσης για το Gulfstream G-100 γύρω στις 1:20 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της FAA στην εφημερίδα The Post.

«Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο L.F. Wade στις Βερμούδες και κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα», συνέχισε η υπηρεσία.

Το αεροσκάφος μετέφερε γιατρούς και ασθενή

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε στο Χ ότι εντόπισε συντρίμμια που συνδέονται με το αγνοούμενο αεροσκάφος, καθώς και υγειονομικό υλικό. «Οι ομάδες έρευνας της ακτοφυλακής εντόπισαν πεδίο συντριμμιών που συνδέεται με το αγνοούμενο αεροσκάφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αεροπλάνο μετέφερε τέσσερις Καναδούς και δύο πολίτες των Βερμούδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πρόκειται για δύο πιλότους, δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού, έναν ασθενή και ένα μέλος της οικογένειάς του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Latitude Air Ambulance στην οποία ανήκει το αεροσκάφος.

Η εταιρεία αυτή, με έδρα τον Καναδά, διαθέτει στόλο δέκα αεροσκαφών που πραγματοποιούν αερομεταφορές ασθενών, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αμερικανική Ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν στη διάρκεια της νύκτας, ενώ συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Αγωνία για τους έξι επιβάτες

Η κυβέρνηση των Βερμούδων είναι σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβαινόντων, επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντέιβιντ Μπερτ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Προσευχόμαστε και οι έξι άνθρωποι να εντοπιστούν ασφαλείς», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τις Βερμούδες στις 12:41 τη νύκτα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της πτήσης βρισκόταν σε ύψος 24.000 ποδιών προτού κατέβει στα 13.000 πόδια για περίπου δύο λεπτά, λίγη ώρα προτού ο πύργος ελέγχου χάσει την επαφή του με το αεροπλάνο.

«Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά;»

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της Βοστόνης Boston 25 μετέδωσε ηχητικό από το αεροδρόμιο Λόγκαν της πόλης στο οποίο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να ρωτά τον πιλότο του Gulfstream: «Είπατε ότι πετάτε στα τυφλά; Αυτό είπατε;».

Ο ελεγκτής στη συνέχεια ρώτησε να υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο αεροσκάφος, όμως δεν ακούστηκε απάντηση.

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