Αθήνα: Συναγερμός στην Αχαρνών για χειροβομβίδα που δεν εξερράγη– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Snapshot Στην περιοχή της Αχαρνών στην Αθήνα εντοπίστηκε χειροβομβίδα που δεν εξερράγη.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) βρίσκεται στο σημείο για να εξετάσει και να απομακρύνει με ασφάλεια το αντικείμενο.

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών και σε τμήμα της οδού Φερών λόγω της επιχείρησης.

Οι αρχές ερευνούν ποιος ή ποιοι πέταξαν τη χειροβομβίδα και τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η απομάκρυνση της χειροβομβίδας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για χειροβομβίδα την οποία φέρονται να πέταξαν άγνωστοι έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας, και η οποία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν εξερράγη. Το αντικείμενο εξετάζεται από τους πυροτεχνουργούς του ΤΕΕΜ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα και στις 8 Σεπτεμβρίου.

Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της επιχείρησης, η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέυδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν ποιος ή ποιοι άφησαν τη χειροβομβίδα στο σημείο και τι προηγήθηκε του περιστατικού.

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