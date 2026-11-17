Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου με πολυμελή αντιπροσωπεία και ο Νίκος Παππάς κατέθεσε στεφάνι στο ιστορικό κτήριο.

Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από την οδό Στουρνάρη και κατέληξε στο Πολυτεχνείο, όπου τιμήθηκαν οι αγωνιστές της εξέγερσης.

Ο Νίκος Παππάς τόνισε την επικαιρότητα του συνθήματος «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» ως κάλεσμα μνήμης και αγώνα για τις σημερινές κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις.

Το σύνθημα συνδέθηκε με την ανάγκη για επάρκεια τροφής, δημόσια παιδεία και προστασία της ελευθερίας από τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Snapshot powered by AI

Με πολυμελή αντιπροσωπεία στελεχών και βουλευτών συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τον Νίκο Παππά να καταθέτει στεφάνι στο ιστορικό κτήριο.

Το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώθηκε στις 8:40 το πρωί στην οδό Στουρνάρη και στη συνέχεια κινήθηκε με πορεία προς το Πολυτεχνείο, όπου ο Νίκος Παππάς κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος, ο Δημήτρης Μελίδης, η Ζωή Αναστασοπούλου, ο Γιάννης Καρυπίδης και η Βασιλική Λάζου, καθώς και πολλά ακόμη στελέχη του κόμματος.

«Το κάλεσμα της μνήμης και του αγώνα»

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στην επικαιρότητα του συνθήματος «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», συνδέοντάς το με τις σημερινές κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις.

«Ψωμί που είναι αναγκαιότητα για όλες τις οικογένειες όλο τον μήνα. Παιδεία με δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια για όλους. Ελευθερία που πρέπει κάθε μέρα να προστατεύουμε από τον ιστορικό αναθεωρητισμό», τόνισε.

«Δεν είναι απλά επίκαιρο το σύνθημα του Πολυτεχνείου. Είναι το κάλεσμα της μνήμης και του αγώνα για το σήμερα και το αύριο», κατέληξε.

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