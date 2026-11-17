Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναφέρει:

53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας.

Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου.

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