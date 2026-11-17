Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναφέρει:

«Οι νεκροί, οι τραυματίες, οι βασανισθέντες, οι συμμετέχοντες στην εξέγερση, μας θυμίζουν ότι έρχονται στιγμές που η ελευθερία απαιτεί θυσίες!».

Διαβάστε επίσης