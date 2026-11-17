Snapshot Η Πρυτανεία του ΕΜΠ επέβαλε περιορισμούς στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από φοιτητές και πολιτικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών στην εξέγερση επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον υπουργό για ιστορική παραχάραξη και διέκρινε προσπάθεια ακροδεξιάς προπαγάνδας από πλευράς κυβέρνησης.

Η ΕΛΑΣ και πολιτικά κόμματα ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις Γεωργιάδη και την πολιτική ευθύνη του.

Η διαμάχη μετατόπισε την εστία από τους περιορισμούς των εκδηλώσεων στο ίδιο το ιστορικό περιεχόμενο και τη μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα οξυμένο πολιτικό κλίμα πραγματοποιείται φέτος ο εορτασμός της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με την αντιπαράθεση να έχει ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν από την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Η απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ να επιβάλει περιορισμούς στις επετειακές εκδηλώσεις προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις, ενώ οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς της εξέγερσης ανέβασαν ακόμη περισσότερο τους πολιτικούς τόνους.

Η απόφαση της Πρυτανείας που άναψε τη συζήτηση

Το πρώτο μεγάλο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε με την απόφαση του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να περιορίσει τις επετειακές εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων.

Η Πρυτανεία επικαλέστηκε ζητήματα ασφαλείας, καταστροφές και περιστατικά βίας κατά προηγούμενους εορτασμούς. Ωστόσο, οι περιορισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους, πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), που υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του τριήμερου εορτασμού και με τους φοιτητικούς συλλόγους να πραγματοποιούν κινητοποιήσεις ζητώντας να παραμείνουν ανοιχτά τα κτίρια και οι πύλες του Πολυτεχνείου.

Ανέβηκαν οι τόνοι για τους νεκρούς

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε τη Δευτέρα, παραμονή της επετείου, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.

Ερωτηθείς εάν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, που συντάχθηκε το 1974, ανέφερε ότι Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα, «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Ωστόσο, η ίδια έρευνα κατέγραψε θανάτους και τραυματισμούς στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, από τη δράση των δυνάμεων καταστολής, ενώ μεταγενέστερη ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει θύματα της εξέγερσης.

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν νέο γύρο πολιτικών αντιδράσεων, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από τους περιορισμούς στον εορτασμό στο ίδιο το ιστορικό περιεχόμενο της επετείου.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τον υπουργό Υγείας «ανιστόρητο και επικίνδυνο», κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα περί ανυπαρξίας νεκρών στο Πολυτεχνείο

Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επενδύει πολιτικά στην τοξικότητα και στον διχασμό.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Κώστας Λαλιώτης, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες σφαίρες εναντίον αμάχων. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι στελέχη της ΝΔ επέλεξαν ακόμη και τις ημέρες της επετείου να αμφισβητήσουν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη «άλλη μια αθλιότητα» και αποδίδοντάς του συνειδητή αναπαραγωγή ακροδεξιάς αφήγησης. Στην ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη νεκρών που συνδέονται με την εξέγερση, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για τη στάση του υπουργού του.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για προσπάθεια παραχάραξης της συλλογικής μνήμης. Η Κουμουνδούρου παρέπεμψε μάλιστα στο ίδιο το πόρισμα Τσεβά, επισημαίνοντας ότι καταγράφει 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις θανάτων που προέκυπταν βασίμως από την έρευνα. Παράλληλα, ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τον υπουργό του.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης διεκδικεί, πέρα από το υπουργείο Υγείας, και το «Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας». Ο Περισσός απέδωσε ευθύνες συνολικά στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας επίσης τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

Η Νέα Αριστερά, από την πλευρά της, συνέδεσε τις δηλώσεις με μια ευρύτερη προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού, θέτοντας προς την κυβέρνηση το ερώτημα ποια πλευρά θα στήριζαν τα στελέχη της τον Νοέμβριο του 1973.

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