Πολυτεχνείο: Κλείνουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής»

Οι σταθμοί θα κλείσουν στις 14:00

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πολυτεχνείο: Κλείνουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 14:00 κλείνουν προσωρινά οι σταθμοί Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής», με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση, λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της 17 Νοέμβρη.
  • Από 15 έως 18 Νοεμβρίου ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης/στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας ανάλογα με τις εξελίξεις των συγκεντρώσεων.
  • Στη Θεσσαλονίκη, από τις 16:00 της 17ης Νοεμβρίου κλείνουν προσωρινά έξι σταθμοί Μετρό, μεταξύ των οποίων ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και οι σταθμοί Δημοκρατίας και Βενιζέλου.
  • Οι μετακινήσεις με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα τροποποιούνται από 15 έως 18 Νοεμβρίου, με αλλαγές διαδρομών και προσωρινές μεταφορές αφετηριών λόγω των περιορισμών γύρω από το Πολυτεχνείο.
  • Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες των εκδηλώσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, ενώ οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς από τις επίσημες ανακοινώσεις.
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Στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής», στο πλαίσιο των εορτασμών και της πορείας για τη 17 Νοέμβρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. και με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Όλες οι αλλαγές στα ΜΜΜ

Με κλειστούς δρόμους, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι οποίες κορυφώνονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των εκδηλώσεων, με περιορισμούς που έχουν ξεκινήσει από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν και την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μετακινήσεις αναμένονται την Τρίτη, όταν από τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσουν πρόσθετοι αποκλεισμοί σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας και η Αμαλίας. Ελληνική Αστυνομία

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί γύρω από το Πολυτεχνείο

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου εφαρμόζονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, στους ακόλουθους δρόμους:

  • Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Στους αντίστοιχους πεζοδρόμους.
  • Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων: Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας.
  • Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.
  • Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.
  • Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.
  • Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν σημαίνουν ότι όλοι οι δρόμοι παραμένουν συνεχώς κλειστοί. Οι διακοπές της κυκλοφορίας ενεργοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Οι πρόσθετοι αποκλεισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Την ημέρα της επετείου τα μέτρα επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του κέντρου της πρωτεύουσας.

Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε επιπλέον δρόμους, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι ρυθμίσεις αφορούν:

  • Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας και την οδό Αιόλου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.
  • Σταδίου: Σε όλο το μήκος της, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος και Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφόρο Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.
  • Πειραιώς: Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.
  • Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

Πρόσθετοι περιορισμοί προβλέπονται στην περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και το Μέγαρο Μουσικής, στις οδούς Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Γέλωνος, Π. Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου και Βεντήρη, καθώς και στις ακόλουθες οδικές αρτηρίες:

  • Λεωφόρος Κηφισίας: Από την Κατεχάκη έως την Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Λεωφόρος Μεσογείων: Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου: Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη και στα δύο ρεύματα.
  • Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η Τροχαία διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στο κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Ποιες γραμμές αλλάζουν δρομολόγια

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις μετακινήσεις με λεωφορεία και τρόλεϊ.

Ο ΟΑΣΑ έχει ανακοινώσει προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών και μεταφορές αφετηριών από τις 06:00 της 15ης Νοεμβρίου έως τις 06:00 της 18ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ των γραμμών που επηρεάζονται από τους περιορισμούς γύρω από το Πολυτεχνείο περιλαμβάνονται οι λεωφορειακές 022, 224, 622, 608, 035, Α7, Α8 και Γ12, καθώς και οι γραμμές τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 11 και 15.

Ενδεικτικά, ορισμένα δρομολόγια που κανονικά διέρχονται από την Πατησίων εκτρέπονται μέσω Ιουλιανού, Αριστοτέλους και Χαλκοκονδύλη ή μέσω Σωκράτους και Πειραιώς.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου οι τροποποιήσεις επεκτείνονται σε περισσότερες γραμμές του κέντρου, ανάλογα με τις διακοπές κυκλοφορίας που θα αποφασίζει η Τροχαία.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από την εφαρμογή OASA Telematics, το πληροφοριακό κέντρο 11185 και την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ. ΟΑΣΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έξι κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Έκτακτα μέτρα θα εφαρμοστούν και στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 16:00 θα αρχίσουν σταδιακές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Οι περιορισμοί θα επηρεάσουν την Εγνατία, την Εθνικής Αμύνης, την Τσιμισκή, την Αγίου Δημητρίου, την Αγγελάκη, την Αρμενοπούλου, την Γ΄ Σεπτεμβρίου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και άλλες κεντρικές οδούς.

Απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ισχύουν ήδη από τις 06:00 της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου σε επιλεγμένα τμήματα της Εθνικής Αμύνης, της Εγνατίας, της Αγγελάκη, της Αρμενοπούλου και της Γρηγορίου Λαμπράκη. Την Τρίτη οι περιορισμοί επεκτείνονται σε περισσότερους δρόμους.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης κλείνουν

Από τις 16:00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί έξι σταθμοί:

  • Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο

Για την επαναλειτουργία των σταθμών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί και οι επιβάτες

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το κέντρο των δύο πόλεων κατά τις ώρες των συγκεντρώσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Για την Αθήνα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις προς το Σύνταγμα, την Ομόνοια, τα Εξάρχεια, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς οι κυκλοφοριακοί αποκλεισμοί μπορεί να επεκταθούν ή να αρθούν σταδιακά, χωρίς προκαθορισμένη ώρα για κάθε δρόμο.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ πριν ξεκινήσουν τη μετακίνησή τους.

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