Μετρό: Από σήμερα κλείνουν στις 21:40 τέσσερις σταθμοί - Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες

Snapshot Από 15 έως 19 Νοεμβρίου και 22 έως 26 Νοεμβρίου, οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια κλείνουν στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 περιορίζεται μεταξύ των σταθμών Αττική και Ελληνικό κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ΟΑΣΑ λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 από 21:40 έως το τέλος της κυκλοφορίας για τη σύνδεση των σταθμών που κλείνουν.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ26 εξυπηρετεί συγκεκριμένες στάσεις μεταξύ Ομόνοιας και Ανθούπολης, χωρίς να περνά από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και Σταθμό Λαρίσης.

Οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων και αναμένονται να βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, καθώς τέσσερις σταθμοί θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της κυκλοφορίας.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις αφορούν τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» και θα ισχύσουν σε δύο χρονικά διαστήματα: από σήμερα έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα αντικατάστασης σιδηροτροχιών του Μετρό της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών στη Γραμμή 3, τα συνεργεία επιστρέφουν στη Γραμμή 2.

Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια – Δάφνη και πλέον συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τμήμα Ανθούπολη - Σεπόλια.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα περιορίζεται στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Ελληνικό».

Για τους επιβάτες που θέλουν να μετακινηθούν πριν από το κλείσιμο των τεσσάρων σταθμών, η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει τις ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών.

Ειδικότερα:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

Ανθούπολη: 21:36

Περιστέρι: 21:37

Άγιος Αντώνιος: 21:38

Σεπόλια: 21:40

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

Ελληνικό: 21:22

Σύνταγμα: 21:40

Σεπόλια: 21:49

Άγιος Αντώνιος: 21:52

Περιστέρι: 21:53

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την κάλυψη των μετακινήσεων μετά τις 21:40, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26, με την ονομασία «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ».

Τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, συνδέοντας την Ανθούπολη, το Περιστέρι, τον Άγιο Αντώνιο, τα Σεπόλια, το Μεταξουργείο και την Ομόνοια.

Η διαδρομή της Χ26 δεν θα περνά από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμός Λαρίσης».

Οι στάσεις που θα εξυπηρετεί η προσωρινή γραμμή είναι οι εξής:

ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ: Προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου.

Προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου. ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ: Προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως.

Προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως. ΚΑΔΜΟΥ: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Λένορμαν.

Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Λένορμαν. ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Υφιστάμενη στάση στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου.

Υφιστάμενη στάση στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη.

Υφιστάμενη στάση στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ: Υφιστάμενη στάση στην οδό Αναπαύσεως.

Στην επιστροφή, τα λεωφορεία θα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή, εξυπηρετώντας ξανά τις στάσεις «Δημαρχείο», «ΣΤ. Αγ. Αντώνιος», «Κάδμου» και «Μεταξουργείο», πριν καταλήξουν στην Ομόνοια.

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στο επιβατικό κοινό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, οι εργασίες αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

Διαβάστε επίσης