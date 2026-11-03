Δακτύλιος: Το «τσουχτερό» πρόστιμο παράβασης - Τα όρια του μέτρου

Πώς να εκδώστε ψηφιακά την κάρτα κυκλοφορίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δακτύλιος: Το «τσουχτερό» πρόστιμο παράβασης - Τα όρια του μέτρου
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Από 12 Οκτωβρίου εφαρμόζεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας με περιορισμούς κυκλοφορίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας.
  • Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά την ειδική Κάρτα Δακτυλίου μέσω της πλατφόρμας ΔΑΕΜ Α.Ε. χωρίς φυσική παρουσία.
  • Η Κάρτα Δακτυλίου ισχύει Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00 έως 20:00 και Παρασκευή 07:00 έως 15:00, επιτρέποντας την είσοδο και έξοδο μόνο μέσω της συντομότερης διαδρομής σε συγκεκριμένη ζώνη.
  • Εξαιρούνται από τον Δακτύλιο οχήματα χαμηλών ρύπων, όπως ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου, καθώς και οχήματα υπηρεσιών υγείας και ΑΜΕΑ με κατάλληλο σήμα.
  • Το πρόστιμο για παράβαση του Δακτυλίου είναι 100 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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Επανήλθε στις 12 Οκτωβρίου η εφαρμογή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά την καλοκαιρινή διακοπή, περιορίζοντας τα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν τις καθημερινές.

Το μέτρο στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κίνησης στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στα όρια του Δακτυλίου χωρίζονται σε μονά και ζυγά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους.

Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό το μέτρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τα «καθαρά» οχήματα, δηλαδή όσα έχουν κάρτα χαμηλής ρύπανσης, ενώ ειδική κάρτα εισόδου και εξόδου δίνεται και στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται μέσα στα όρια.

Τι ισχύει για τους κατοίκους και την Κάρτα Δακτυλίου

Ψηφιακά μπορούν πλέον να εκδώσουν την ειδική Κάρτα Δακτυλίου οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων καθώς ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη η σχετική υπηρεσία.

Ειδικότερα, μέσω της πλατφόρμας ΔΑΕΜ Α.Ε, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί μέσω του συστήματος τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η Κάρτα Δακτυλίου εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρος ο κύκλος της διαδικασίας – από την αίτηση και την υποβολή των δικαιολογητικών έως τον έλεγχο, την έγκριση και την έκδοση της κάρτας – πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά. Η ψηφιακή κάρτα φέρει μοναδική σήμανση QR Code, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς της από τις αρμόδιες αρχές.

Για την ηλεκτρονική αίτηση για τον δακτύλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://oauth2.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου είναι αποκλειστικά οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται εντός των ορίων του Δακτυλίου. Κάτοικοι εξωτερικού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δεν δικαιούνται άδεια εισόδου – εξόδου στον Δακτύλιο.

Για την έκδοση της ειδικής άδειας, η κατοικία για την οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο Ε1 ως κύρια κατοικία του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα από το καθεστώς κατοίκησης, δηλαδή εάν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή φιλοξενία. Στις περιπτώσεις όπου από το Ε1 δεν προκύπτει ως μόνιμη κατοικία η διεύθυνση για την οποία ζητείται η άδεια, απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων μέσω τροποποιητικής δήλωσης ή αίτησης μεταβολής στοιχείων Μ1 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πότε ισχύει ο Δακτύλιος

Η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027.

Ο Δακτύλιος ισχύει για τις ημέρες: Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00 και επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων (Μικρός Δακτύλιος), με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ως εξής:

  • Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό)
  • Τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).

Τα μέτρα του Δακτυλίου δεν ισχύουν το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τις επίσημες αργίες ή τις ημέρες απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Ποια είναι τα όρια

Τα όρια του Δακτυλίου ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή - Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λεωφ. Αλεξάνδρας.

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Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον Δακτύλιο;

Οι κάτοχοι ορισμένων αυτοκινήτων μπορούν να εκδώσουν το ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου, αν οχήματα που οδηγούν είναι:

  • Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά
  • Εκ κατασκευής υβριδικά
  • Εκ κατασκευής φυσικού αερίου (CNG)
  • Εκ κατασκευής υγραερίου (LPG)
  • Euro 6 με ρύπους κάτω των 120 gr / km (NEDC, έως 31/12/2020)
  • Euro 6 με ρύπους κάτω των 145 gr / km (WLTP, από 01/01/2021)

Τα οχήματα γιατρών (με το ειδικό σήμα), φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, ασθενείς που χρήζουν συχνής θεραπείας (θα πρέπει να έχουν σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος) καθώς και αυτοκίνητα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑΜΕΑ με την προϋπόθεση το άτομο Με Αναπηρία να είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Παράλληλα μπορούν να εισέρχονται στα όρια του δακτυλίου αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών καθώς και νεκροφόρες και εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών, που έχουν την έδρα τους εντός του δακτυλίου.

Ειδικό σήμα κυκλοφορίας

Για την έκδοση ειδικού σήματος κυκλοφορίας στην περίπτωση που το όχημα είναι:

  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2 (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO2 (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά,

χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα. Η έκδοση γίνεται με την είσοδο στο σύστημα.

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Ποιο είναι το πρόστιμο για τον Δακτύλιο

Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄218).

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