Κάθε πότε περνούν ΚΤΕΟ τα αυτοκίνητα - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €350

Snapshot Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για Ι.Χ. και ελαφρά οχήματα γίνεται 4 χρόνια μετά την έκδοση της άδειας και μετά ανά διετία, ενώ για οχήματα δημοσίας χρήσης παραμένει ετήσιος.

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) θα εκδίδεται πλέον μόνο σε ΚΤΕΟ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία, απαιτώντας ετήσια επίσκεψη στα ΚΤΕΟ αν δεν έχει γίνει προηγούμενος έλεγχος.

Από 1η Ιουλίου 2027, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 5 και Euro 6 στην Αττική και Θεσσαλονίκη θα ελέγχονται και για μικροσωματίδια με ανώτατο όριο 1.000.000 ανά κυβικό εκατοστό.

Σε έλεγχο από την Τροχαία, η λήξη ή μη έκδοση της ΚΕΚ επιφέρει πρόστιμο 50 ευρώ αν οι ρύποι είναι εντός ορίων, και 350 ευρώ με αφαίρεση άδειας οδήγησης αν οι ρύποι υπερβαίνουν τα όρια. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα σπεύδουν για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων τους φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών, βάζοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των ρύπων.

Βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), τα δίκυκλα και τα ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται ανά διετία. Αντίθετα, για τα οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και τα βαρέα οχήματα, ο έλεγχος παραμένει υποχρεωτικός σε ετήσια βάση. Ο περιοδικός έλεγχος περιλαμβάνει μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων, έλεγχο των συστημάτων πέδησης, ανάρτησης και φωτισμού, ευθυγράμμιση, καθώς και εκτεταμένη επιθεώρηση στο κάτω μέρος του οχήματος για φθορές ή διαρροές.

Η ουσιαστική τομή του νέου σχεδίου νόμου έγκειται στην έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). Η έκδοσή της, η οποία απαιτείται σε ετήσια βάση, θα πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, αφαιρώντας τη σχετική δυνατότητα από τα απλά συνεργεία. Η ρύθμιση αυτή οδηγεί στην πράξη τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. σε ετήσια επίσκεψη στα ΚΤΕΟ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έλεγχος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Σημειώνεται ότι κατά τη χρονιά που ένα όχημα περνά από πλήρη τεχνικό έλεγχο, η ΚΕΚ ενσωματώνεται αυτόματα στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς πρόσθετες διαδικασίες. Η αυτόνομη έκδοση της κάρvector διαρκεί περίπου 10 λεπτά, με το κόστος να κυμαίνεται από 10 έως 12 ευρώ.

Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6 που κυκλοφορούν στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης. Από την 1η Ιουλίου 2027, τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα επιμετρούν, πέραν του συντελεστή θολερότητας «Κ», και τα εκπεμπόμενα μικροσωματίδια, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό.

Τέλος, ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις σε περιπτώσεις ελέγχων από την Τροχαία. Εάν διαπιστωθεί ότι η Κάρτα Καυσαερίων έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί, αλλά οι εκπομπές ρύπων βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που οι ρύποι υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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