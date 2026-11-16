Snapshot Ένας καταζητούμενος άνδρας στην Τουρκία έκανε πλαστική προσώπου για να αποφύγει την αναγνώριση και τη σύλληψη.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη σχεδόν 16 ετών και είχε 101 ανοιχτές υποθέσεις για κλοπές και απάτες.

Ο φυγάς κρυβόταν σε διαμερίσματα που ήταν ενοικιασμένα στο όνομα άλλων προσώπων.

Η αστυνομία συνέλαβε τον φυγά και την αλλοδαπή σύντροφό του, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Η σύντροφος του φυγά βρέθηκε να διαμένει σε διεύθυνση που δεν ήταν καταχωρημένη. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας, ο οποίος καταζητούνταν καθώς είχε καταδικαστεί τελεσίδικα από την τουρκική δικαιοσύνη σε κάθειρξη σχεδόν 16 ετών, συνελήφθη στην Μερσίνη, αλλά η έκπληξη για τους αστυνομικούς ήρθε όταν διαπίστωσαν ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική αισθητική επέμβαση για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Σε βάρος του υπήρχαν 101 ανοιχτές υποθέσεις για κλοπές και απάτες. Εκτός από την πλαστική επέμβαση για να μην αναγνωριστεί, ο φυγάς κρυβόταν σε διαμερίσματα που είχαν ενοικιαστεί στο όνομα άλλων ατόμων.

Οι ομάδες των αστυνομικών που παρακολουθούσαν τα ίχνη του υπόπτου έθεσαν υπό έρευνα και την αλλοδαπή σύντροφό του. Εντοπίστηκε η διεύθυνση στην οποία διέμενε η γυναίκα, χωρίς να είναι καταχωρημένη.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο και συνέλαβαν τον καταζητούμενο φυγά, αλλά και τη σύντροφό του, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.