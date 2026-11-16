Snapshot Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, παρά τις πιέσεις και τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου και σημαντικών στελεχών της Silicon Valley.

Η Nvidia ξεκίνησε έρευνα για τον Χουάνγκ σχετικά με ενδεχόμενο κίνδυνο στην εθνική ασφάλεια, λόγω της σχέσης του με Κινέζα ύποπτη κατάσκοπο.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε μετά αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με υπαλλήλους της εταιρείας.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Κολέτ Κρες προγραμματίζει να περιορίσει τις μεγάλες δαπάνες και να αναστείλει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia έχει σημαντικές επενδύσεις σε cloud υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο υπό τη νέα ηγεσία. Snapshot powered by AI

Κανένας σχεδιασμός επαναφοράς του προσφάτως απομακρυθέντα - παραιτηθέντα διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ δεν υπάρχει στο τραπέζι του διοικητικού συμβουλίου του τεχνολογικού κολοσσού, παρά τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τις πιέσεις τιτάνων της Silicon Valley.

Όπως αναφέρει το CNBC, επικαλούμενο πηγή, αντίθετα το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επικεντρώνεται στην έναρξη έρευνας για τον Χουάνγκ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, ύποπτη ως κατάσκοπο του Πεκίνου.

Η Nvidia έχει χρησιμοποιήσει τη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton για να ηγηθεί της έρευνας, η οποία στοχεύει να προσδιορίσει εάν ο Χουάνγκ έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia.

Τα περί επιστροφής του Χουάνγκ ξεκίνησαν από μία αναφορά των Financial Times το Σαββατοκύριακο, όμως το αμερικανικό δίκτυο επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τον τεχνολογικό γίγαντα την περασμένη εβδομάδα εν μέσω αποκαλύψεων ότι είχε τουλάχιστον τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, δύο από τις οποίες φέρεται να αφορούσαν υπαλλήλους της Nvidia.

Οι σύμμαχοι του Χουάνγκ κάνουν εκστρατεία για την επιστροφή του, με τον Έλον Μασκ να είναι μεταξύ των περισσότερων από 180,000 ανθρώπων που υπέγραψαν μια ηλεκτρονική αίτηση ζητώντας την αποκατάστασή του.

Αρκετοί τιτάνες της τεχνολογίας έχουν υπογράψει την αναφορά, όπως ο συνιδρυτής της Uber Travis Kalanick, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Epic Games Tim Sweeney, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Y Combinator Garry Tan και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Shopify Tobias Lutke, σύμφωνα με αναφορές.

Ωστόσο η πλατφόρμα όπου υπογράφονται οι δηλώσεις στήριξης κατέρρευσε καθώς δεν είχε προδιαγραφές για τόσο μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας.

«Μαχαίρι» στις ακραίες δαπάνες από τη νέα - προσωρινή - διευθύνουσα σύμβουλο

Εν τω μεταξύ, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Nvidia, Κολέτ Κρες, πρόκειται να σταματήσει τις ακραίες συνήθειες δαπανών της εταιρείας, η οποία επί ηγεσίας Χουάνγκ ενήργησε ως ο κύριος οικονομικός υποστηρικτής για εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η Κρες ως οικονομική διευθύντρια και προσωρινή διάδοχος, αναμένεται να αποσύρει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο Χουάνγκ αντιμετώπιζε την εταιρεία σαν ένα «ανοιχτό μπλοκ επιταγών», λένε πηγές, με την Κρες να αμφισβητεί συχνά μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες του.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Nvidia συμμετείχε σε ρεκόρ 129 συμφωνιών επιχειρηματικού κεφαλαίου, αυξημένες από μόλις 49 τέτοιες συμφωνίες το 2023, αντιπροσωπεύοντας το 27% της παγκόσμιας αξίας των συμφωνιών επιχειρηματικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την WSJ.

Ο Χουάνγκ άρχισε να διπλασιάζει τις συμφωνίες νωρίτερα φέτος, καθώς ανταγωνιστές όπως η Google της Alphabet και η Advanced Micro Devices άρχισαν να προσφέρουν παρόμοια κίνητρα, και ο Χουάνγκ δεν ήθελε να χάσει μερίδιο αγοράς.

Η εταιρεία διαθέτει τώρα 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκτός ισολογισμού συμφωνίες cloud με τεχνητή νοημοσύνη, ή backstops, για το cloud computing, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία οικονομική της δήλωση.

Ωστόσο, το μέλλον αυτών των συμφωνιών παραμένει αβέβαιο υπό την ηγεσία της Κρες, με ορισμένους ιδρυτές και υποστηρικτές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης με λίγες ή καθόλου πωλήσεις να προειδοποιούν ότι αν η Nvidia αποσυρθεί από μελλοντικές επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να δυσκολευτεί να βρει τα χρήματα για να κρατήσει τις επιχειρήσεις ζωντανές.

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