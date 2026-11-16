Έλον Μασκ και 165.000 άνθρωποι ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

Snapshot Ο Έλον Μασκ και περίπου 165.000 υποστηρικτές ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia μέσω ανοιχτής επιστολής προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η παραίτηση του Χουάνγκ ήρθε μετά αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων φέρεται να συνδέεται με Κινέζα κατηγορούμενη για κατασκοπεία.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τη Nvidia να αναζητήσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο εκτός εταιρείας και απαιτεί εξηγήσεις για ενδεχόμενη παράκαμψη των περιορισμών εξαγωγών προς την Κίνα.

Περίπου το 18% των εργαζομένων της Nvidia έχουν υπογράψει υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ, ενώ σημαντικοί επενδυτές και παράγοντες της τεχνολογίας στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ θεωρείται κεντρική προσωπικότητα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της Nvidia, που είναι βασικός προμηθευτής επεξεργαστών για AI, αλλά καλείται τώρα να καταθέσει στο αμερικανικό Κογκρέσο για τις υποθέσεις που σχετίζονται με την Κίνα. Snapshot powered by AI

Ο Έλον Μασκ ενώνει τη φωνή του με περίπου άλλους 165.000 ανθρώπους, που ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, μέσα από ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει την υποστήριξη ισχυρών ανθρώπων της Silicon Valley, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτηση του συνιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της εταιρείας που βρίσκεται στην «καρδιά» της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστολή καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρουν τον Χουάνγκ στη θέση του, έως ότου ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα που θα διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση και τις συνθήκες της αποχώρησής του.

Η παραίτηση του Χουάνγκ, την περασμένη Πέμπτη, ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για τουλάχιστον δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του. Η μία φέρεται να αφορούσε γυναίκα που έχει κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ενώ η δεύτερη εργαζόμενη στην εταιρεία.

Το «στρατηγείο» της Silicon Valley για την επιστροφή του

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Nvidia. Μάλιστα, ένας από τους συμμάχους του φέρεται να οργανώνει ένα άτυπο «στρατηγείο» με τη συμμετοχή στελεχών της Silicon Valley, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις για την επανατοποθέτησή του στην ηγεσία της εταιρείας.

Η ίδια προσπάθεια αναμένεται να αναζητήσει υποστήριξη ακόμη και από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι έχουν σημασία στον χώρο της τεχνολογίας, εκτός από τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», φέρεται να δήλωσε πρόσωπο που συμμετέχει στις προσπάθειες, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο Χουάνγκ γνωρίζει και στηρίζει την πρωτοβουλία.

Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης σημαντικοί επενδυτές της Nvidia, όπως οι Μπραντ Γκέρστνερ και Γκάβιν Μπέικερ, οι οποίοι έχουν καλέσει το διοικητικό συμβούλιο να διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές.

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής βρίσκονται ακόμη ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος του επιχειρηματικού επιταχυντή Y Combinator, αλλά και ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ.

Ο τελευταίος υπερασπίστηκε τον Χουάνγκ, σημειώνοντας ότι μπορεί να έκανε λάθη, όπως κάθε άνθρωπος, ωστόσο κατά την άποψή του δεν έχει διαπράξει κάτι που να δικαιολογεί τον πλήρη διαχωρισμό του από την εταιρεία που δημιούργησε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι περισσότερες από 7.500 υπογραφές προέρχονται από ανθρώπους που δηλώνουν εργαζόμενοι στη Nvidia, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνολικού προσωπικού της.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον και το τελεσίγραφο για την Κίνα

Εκ διαμέτρου αντίθετη πάντως, φαίνεται να είναι η αμερικανική κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη ότι η εξωσυζυγική σχέση ήταν Κινέζα κατάσκοπος. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της εταιρείας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «δραστικής αναδιάρθρωσης» στην ηγεσία της.

Παράλληλα, κάλεσε τη διοίκηση της Nvidia να δώσει εξηγήσεις για το εάν γνώριζε ότι προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης κατέληγαν στην Κίνα, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Μπέσεντ έδωσε μάλιστα μεγαλύτερη βαρύτητα στο ζήτημα των εξαγωγών από ό,τι στις προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία.

Το αμερικανικό μπλόκο στο Πεκίνο

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση των πλέον προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να διατηρήσουν το τεχνολογικό προβάδισμα έναντι του Πεκίνου.

Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ επέτρεψε την πώληση στην κινεζική αγορά των επεξεργαστών H200 της Nvidia, χωρίς ωστόσο να αρθούν οι περιορισμοί για τα ακόμη πιο προηγμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

«Τίποτα ανώτερο από τα H200 δεν μπορεί να πωληθεί στους Κινέζους», ξεκαθάρισε ο Μπέσεντ, ζητώντας να εξεταστεί εάν η Nvidia είχε αναπτύξει πραγματική κουλτούρα συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε ότι αναμένει απαντήσεις από την εταιρεία και τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί βουλευτές και από τα δύο κόμματα ζητούν να δοθούν εξηγήσεις και από την κυβέρνηση Τραμπ για το τι γνώριζε σχετικά με τις σχέσεις του πρώην επικεφαλής της Nvidia με την ύποπτη για κατασκοπεία γυναίκα.

Η ιδιαίτερη θέση του Χουάνγκ στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης

Η έκταση της υποστήριξης που συγκεντρώνει ο Χουάνγκ αποτυπώνει την επιρροή που έχει αποκτήσει στον κλάδο της τεχνολογίας μέσα από τη μακρά πορεία του στη Nvidia.

Θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης. Υπό τη δική του ηγεσία, η Nvidia εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα της Silicon Valley, επενδύοντας σε κέντρα δεδομένων και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο βασικός προμηθευτής επεξεργαστών για την ανάπτυξη των συστημάτων AI.

Η κυριαρχία της στον συγκεκριμένο τομέα ήταν τέτοια, ώστε η εταιρεία απέκτησε το προσωνύμιο «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης», λόγω του καθοριστικού ρόλου της στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις, καθώς η Nvidia έχει κατηγορηθεί ότι συνέβαλε στη δημιουργία μιας επενδυτικής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χουάνγκ υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της ανεμπόδιστης ανάπτυξης της AI και αντιτάχθηκε σε περιορισμούς στην κούρσα της τεχνολογικής εξέλιξης. Η στάση του αυτή τον έφερε σε αντιπαράθεση με την Anthropic, την εταιρεία πίσω από το Claude, και τον επικεφαλής της, Ντάριο Αμοντέι.

Πλέον, ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου. Έχει συμφωνήσει να καταθέσει στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, τις εξωτερικές υποθέσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί ημερομηνία.

Η μάχη για το μέλλον της Nvidia βρίσκεται έτσι σε δύο μέτωπα: από τη μία, οι ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας που ζητούν την επιστροφή του ανθρώπου που έχτισε τον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης και, από την άλλη, η αμερικανική κυβέρνηση που απαιτεί απαντήσεις για την τήρηση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Με πληροφορίες από τον Guardian

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