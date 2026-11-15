ΗΠΑ: Ο Τζένσεν Χουάνγκ συζητά με έμπιστους συνεργάτες την επιστροφή του

Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων»

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ΗΠΑ: Ο Τζένσεν Χουάνγκ συζητά με έμπιστους συνεργάτες την επιστροφή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει την πιθανότητα επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και συζητά το θέμα με έμπιστους συνεργάτες.
  • Δημιουργείται μια «αίθουσα επιχειρήσεων» από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ που πιέζουν για την επάνοδο του Χουάνγκ και προσπαθούν να κερδίσουν υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.
  • Η προσπάθεια επιστροφής του Χουάνγκ έχει τη στήριξη του ίδιου και θεωρείται σημαντική από βασικούς παράγοντες του τεχνολογικού κλάδου.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη εξετάσει τον Ρένε Χάας ως πιθανό διάδοχο του Χουάνγκ, μετά την παραίτησή του λόγω σκανδάλου εξωσυζυγικών σχέσεων.
  • Το σκάνδαλο με τις εξωσυζυγικές σχέσεις, που περιλαμβάνει και πρόσωπο με υποτιθέμενους δεσμούς με Κινέζα κατάσκοπο, έχει προκαλέσει κρίση στην Nvidia και αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
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Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και έχει συζητήσει αυτήν την προοπτικό με έμπιστους συνεργάτες του, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Ένας στενός συνεργάτης του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του πρώην επικεφαλής της Nvidia, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν και την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (…)​ ​λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε το εν λόγω πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι FT αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Arm Holdings, στο πλαίσιο της αναζήτησης πιθανού διαδόχου του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων συμβούλος της εταιρείας από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος, γεγονός που έγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.

Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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