Nvidia: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατούσε στο σκοτάδι κορυφαία στελέχη για την εξωσυζυγική σχέση του

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ απέκρυπτε από κορυφαία στελέχη της Nvidia την εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και διαχειριζόταν προσωπικά τις απαντήσεις της εταιρείας προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η διοικητική δομή της Nvidia επέτρεπε στον Χουάνγκ να κρατά διαφορετικά στελέχη μακριά από κρίσιμες πληροφορίες, με περίπου 60 ανώτατα στελέχη να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Η Άλις Χουάνγκ και η εταιρεία Megaspeed ερευνώνται από αμερικανικές αρχές για παράνομη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και ξεκίνησε ανεξάρτητη νομική έρευνα για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την αξιοπιστία της διοίκησης της Nvidia, την ενημέρωση των ανώτατων στελεχών και τη διαχείριση ευαίσθητων επιχειρηματικών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Τζένσεν Χουάνγκ διαχειριζόταν την προσωπική του σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed η οποία φέρεται να στρατολογήθηκε από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, έρχονται στο φως, μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Χουάνγκ φέρεται να είχε αποκρύψει την πραγματική φύση της σχέσης του από κορυφαία στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο γενικός νομικός σύμβουλος Τιμ Τέτερ και ο επικεφαλής επικοινωνίας και δημόσιας πολιτικής Τζον Ρίτζο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, ο ίδιος ο Χουάνγκ είχε προσωπικά εγκρίνει τις απαντήσεις της Nvidia προς τα μέσα ενημέρωσης, με τις οποίες απορρίπτονταν οι αναφορές περί ακατάλληλης προσωπικής σχέσης με την επιχειρηματία.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Άλις Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο αμερικανικής έρευνας σχετικά με τη δραστηριότητα της Megaspeed και τις υποψίες ότι προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia διοχετεύονταν παράνομα σε κινεζικές εταιρείες, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

«Jensen by design»: Πώς φέρεται να κρατούσε τους συνεργάτες του στο σκοτάδι

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του δημοσιεύματος αφορά τον τρόπο διοίκησης που είχε υιοθετήσει ο Χουάνγκ στη Nvidia. Πηγές που μίλησαν στη New York Post υποστηρίζουν ότι η ιδιαίτερα συγκεντρωτική και κατακερματισμένη οργανωτική δομή της εταιρείας επέτρεπε στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο να διατηρεί διαφορετικά στελέχη μακριά από κρίσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου 60 ανώτατα στελέχη αναφέρονταν απευθείας στον ίδιο, ενώ ο Χουάνγκ φέρεται να διαχειριζόταν ακόμη και 1.000 ηλεκτρονικά μηνύματα ημερησίως.

Η συγκεκριμένη διοικητική πρακτική φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα ενιαίο επίπεδο ενημέρωσης μεταξύ των ανώτατων στελεχών για τις προσωπικές και επιχειρηματικές υποθέσεις του επικεφαλής τους.

«Jensen by design» ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε μία από τις πηγές της εφημερίδας, περιγράφοντας μια εταιρική δομή στην οποία, όπως υποστήριξε, κανένα μεμονωμένο στέλεχος δεν γνώριζε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Χουάνγκ.

Οι διαψεύσεις για την Άλις Χουάνγκ και η αντιπαράθεση με τον νομικό σύμβουλο

Ο Χουάνγκ φέρεται να είχε δώσει σαφείς οδηγίες στους συνεργάτες του να απορρίπτουν κάθε αναφορά που συνέδεε την προσωπική του ζωή με την Άλις Χουάνγκ.

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί τη διοίκηση ήδη από το 2025, όταν δημοσιογράφοι των New York Times είχαν απευθυνθεί στην Nvidia ζητώντας διευκρινίσεις για τις σχέσεις του επικεφαλής της με την επιχειρηματία και για τις δραστηριότητες της Megaspeed.

Ο Χουάνγκ επέμενε τότε ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ερωτικής σχέσης ήταν κατηγορηματικά ψευδής και είχε ζητήσει από τους συνεργάτες του να αντιδράσουν έντονα στις σχετικές αναφορές.

Η στάση αυτή φέρεται να συνεχίστηκε και το φθινόπωρο του 2026.

Όταν ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, ήρθε αντιμέτωπος με τις πληροφορίες για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, αποφάσισε να ζητήσει απευθείας εξηγήσεις από τον ίδιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Χουάνγκ την προηγούμενη Παρασκευή. Τότε, ο πρώην επικεφαλής της Nvidia φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση του με την επιχειρηματία, επιμένοντας αρχικά ότι επρόκειτο για τη μοναδική εξωσυζυγική σχέση του.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, δημοσιεύματα αποκάλυψαν και άλλες προσωπικές σχέσεις του με γυναίκες που συνδέονταν επαγγελματικά με την εταιρεία.

Αρκετά στελέχη της Nvidia αιφνιδιάστηκαν από τις αποκαλύψεις, καθώς μέχρι τότε θεωρούσαν αξιόπιστες τις διαβεβαιώσεις του διευθύνοντος συμβούλου τους.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα του Reuters

Ρεπορτάζ του Reuters εξέτασε εσωτερική αλληλογραφία της Nvidia και μίλησε με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Χουάνγκ είχε παραπλανήσει ανώτατα στελέχη, μεταξύ των οποίων τον Τιμ Τέτερ και την επικεφαλής μάρκετινγκ Άλισον Γουάγκονφελντ, παρουσιάζοντας τις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ ως συνηθισμένες επαγγελματικές σχέσεις με πελάτη της εταιρείας.

Το Reuters αναφέρει ότι εξέτασε εσωτερικά μηνύματα από τον Οκτώβριο του 2026, στα οποία ο πρώην διευθύνων σύμβουλος διαβεβαίωνε στελέχη ότι οι επαφές με τη Megaspeed είχαν αποκλειστικά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Το πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι ο Χουάνγκ είχε συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων εναντίον των New York Times, μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ που έθετε ερωτήματα για τις σχέσεις του με την επιχειρηματία.

Από την πλευρά του, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Τζον Ρίτζο υποστήριξε ότι ο επικεφαλής επικοινωνίας δεν θα μπορούσε εν γνώσει του να μεταφέρει ψευδείς πληροφορίες για λογαριασμό του Χουάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα.

Η Megaspeed, τα μικροτσίπ και οι υποψίες για διασυνδέσεις με την Κίνα

Η προσωπική σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ δεν αποτελεί τη μοναδική πτυχή της υπόθεσης που απασχολεί τις αμερικανικές αρχές.

Η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρίσκεται υπό έρευνα για τον ρόλο της στη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, συνδέεται επιχειρηματικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο να λειτουργούσε προς όφελος κινεζικών συμφερόντων, ενώ έχουν διατυπωθεί και υποψίες για πιθανές σχέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το Reuters έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα εάν η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης, ενώ το Πεκίνο έχει αρνηθεί τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον, καθώς η πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής τεχνολογικής και εμπορικής πολιτικής.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ και η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia

Οι αποκαλύψεις για τις προσωπικές σχέσεις του πρώην επικεφαλής και τις επαφές του με τη Megaspeed οδήγησαν σε κρίση στο εσωτερικό της Nvidia.

Στις 12 Νοεμβρίου 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και από το διοικητικό της συμβούλιο. Την προσωρινή ηγεσία ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ανέθεσε σε ανεξάρτητη νομική εταιρεία τη διερεύνηση των καταγγελιών και των πιθανών ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης που προέκυψαν από την υπόθεση.

Η αποχώρηση του ανθρώπου που μετέτρεψε τη Nvidia σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως σηματοδοτεί μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή για την εταιρεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο όσα συνέβησαν στην προσωπική ζωή του Χουάνγκ, αλλά και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εξελίξεις επηρέασαν τη λειτουργία της διοίκησης, την αξιοπιστία των εταιρικών ανακοινώσεων και τη διαχείριση των ευαίσθητων επιχειρηματικών σχέσεων της Nvidia.

Η ανεξάρτητη έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις αποφάσεις που ελήφθησαν, στον βαθμό ενημέρωσης των ανώτατων στελεχών και στις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

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