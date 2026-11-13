Nvidia: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει αν η Χουάνγκ είναι κατάσκοπος της Κίνας

Snapshot Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα αν η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Το FBI ερευνά τις καταγγελίες για πιθανή συνεργασία της Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Άλις Χουάνγκ συνδέεται με καταγγελίες για παράκαμψη περιορισμών εξαγωγών μικροκυκλωμάτων προς την Κίνα.

Το Πεκίνο και η Megaspeed αρνούνται τις κατηγορίες περί κατασκοπείας και παρανομίας αντίστοιχα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχίες στο αμερικανικό Κογκρέσο για τις σχέσεις της Nvidia με την Κίνα. Snapshot powered by AI

Το FBI ερευνά τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ (γνωστή και ως Χουάνγκ Λι), ενδέχεται να εργαζόταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη (12/11) ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική σχέση της Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον, ο Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα για το εάν η επιχειρηματίας είχε πράγματι διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Ερωτηθείς εάν το FBI εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες, απάντησε «ασφαλώς», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό πόρισμα για τον ρόλο της.

Η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών περί κατασκοπείας, οι οποίες προκάλεσαν αναταράξεις στην Nvidia και ερωτήματα για την ασφάλεια ευαίσθητων αμερικανικών τεχνολογιών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν καταγγελίες για πιθανή παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροκυκλωμάτων προς την Κίνα, υπόθεση που έχει εντείνει το ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Megaspeed.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως αβάσιμες, ενώ η Megaspeed αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Οι δηλώσεις Μπλανς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο, με βουλευτές και γερουσιαστές να ζητούν περισσότερες απαντήσεις για τις σχέσεις της Nvidia με την Κίνα.

Πάντως, παρά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί για ενδεχόμενη εμπλοκή της Χουάνγκ σε δραστηριότητες κατασκοπείας, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι οι σχετικές υποψίες έχουν επιβεβαιωθεί.

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