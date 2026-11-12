Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

Snapshot Η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia, περιέγραφε την εταιρεία ως μια διαρκή μηχανή μάθησης με αποστολή την προσαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Ένα ρεπορτάζ αποκάλυψε φερόμενη ερωτική σχέση μεταξύ της Πάουελ και του πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, που εγείρει ερωτήματα για τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε άμεσα από όλες τις θέσεις του στην Nvidia μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και έρευνα για άλλη εξωσυζυγική σχέση του με ύποπτη σύνδεση με το Πεκίνο.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, ενώ ο Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς έγινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Nvidia διαβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη προϊόντων και οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες θα συνεχιστούν κανονικά παρά τις αλλαγές στη διοίκηση. Snapshot powered by AI

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ’ αυτή την εταιρεία. Δεν υπάρχουν δύο ίδιες μέρες». Με αυτά τα λόγια η Κίμπερλι Πάουελ περιέγραφε το όραμα και τη φιλοσοφία της Nvidia, την οποία χαρακτήριζε ως μια αέναη μηχανή μάθησης. Η 48χρονη αντιπρόεδρος της εταιρείας τόνιζε σε εκείνη τη δήλωσή της: «Παρακολουθούμε συνεχώς τα μηνύματα εκεί έξω και τα μεταφράζουμε στο τι σημαίνουν για εμάς. Κατασκευάζουμε μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Πώς θα τις προσαρμόσουμε και θα τις κάνουμε χρήσιμες για τον τομέα της υγείας; Αυτή είναι η αποστολή μας».

Δεν έκρυψε μάλιστα τον ενθουσιασμό της για τον τρόπο που η εταιρεία συνδέει διαφορετικούς κλάδους, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία με τη ρομποτική χειρουργική, καταλήγοντας στο ότι η Nvidia βρίσκεται σε φάση δημιουργίας νέων αγορών, θέλοντας πάντα να καταπιάνεται με προβλήματα που προηγουμένως φάνταζαν άλυτα.

Πάντως, αυτή η απόλυτη ταύτιση με την αποστολή του τεχνολογικού κολοσσού φαίνεται πως είχε και ένα βαθύ προσωπικό υπόβαθρο που συνδεόταν με τον μέχρι πρότινος επικεφαλής της, τον Τζένσεν Χουάνγκ. Ένα ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο επικαλείται πέντε πρώην εργαζομένους, έφερε στο φως της δημοσιότητας μια φερόμενη ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Χουάνγκ και η Πάουελ βιντεοσκοπήθηκαν σε τρυφερές στιγμές σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ τον περασμένο Μάρτιο, στο περιθώριο συνεδρίου προγραμματιστών. Η ομάδα ασφαλείας του CEO φέρεται μάλιστα να εντόπισε τον παριστάμενο που κατέγραψε το σκηνικό και να του προσέφερε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Οι δυο τους διατηρούσαν μια μακρά επαγγελματική σχέση, δίνοντας ταυτόχρονα το «παρών» σε πόλεις όπως η Ταϊπέι, το Σαν Χοσέ και το Βερολίνο.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος απαγορεύει ρητά καταστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.

Αμφότεροι είναι παντρεμένοι, με τα δημόσια αρχεία να δείχνουν ότι ο σύζυγος της Πάουελ είναι ένας 54χρονος εφευρέτης και επαγγελματίας ιατρικής τεχνολογίας. Μετά την έκταση που πήρε το ζήτημα, η ίδια απέσυρε αθόρυβα τη συμμετοχή της από το Future of Health Summit του Ινστιτούτου Milken στην Ουάσιγκτον.

Η πορεία της στην Nvidia

Η επαγγελματική διαδρομή της 48χρονης στην Nvidia ξεκίνησε το 2008. Αρχικά ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας παγκόσμιας επιχειρηματικής ανάπτυξης, προτού αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου και Γενικής Διευθύντριας Υγειονομικής Περίθαλψης και Βιοεπιστημών το 2017, αναφερόμενη πλέον απευθείας στον Χουάνγκ. Έχοντας αποφοιτήσει το 2001 από το Πανεπιστήμιο Northeastern με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού, συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και το MIT Sloan School of Management.

Όπως είχε δηλώσει στο Politico, η αντίληψή της για το μέλλον διαμορφώθηκε από το βιβλίο «The Emperor of All Maladies» του Siddhartha Mukherjee, το οποίο καταγράφει την ιστορία του καρκίνου.

Το νέο σκάνδαλο με την Πάουελ αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τον Τζένσεν Χουάνγκ. Την Πέμπτη παραιτήθηκε με άμεση ισχύ από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αποχωρώντας παράλληλα από το διοικητικό συμβούλιο και κλείνοντας απότομα έναν κύκλο 33 ετών στην εταιρεία που συνίδρυσε το 1993.

Ο Χουάνγκ βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας εξαιτίας μιας άλλης εξωσυζυγικής σχέσης με Κινέζα στέλεχος επιχειρήσεων, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως πράκτορας πληροφοριών του Πεκίνου. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της Nvidia, χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ τη θέση του προέδρου καταλαμβάνει το μακροχρόνιο μέλος του ΔΣ, Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς, με την εταιρεία να διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων και οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

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