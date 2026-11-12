Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

Η πορεία της 48χρονης αντιπροέδρου και η «αφοσιωσή» της στην εταιρεία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia, περιέγραφε την εταιρεία ως μια διαρκή μηχανή μάθησης με αποστολή την προσαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.
  • Ένα ρεπορτάζ αποκάλυψε φερόμενη ερωτική σχέση μεταξύ της Πάουελ και του πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, που εγείρει ερωτήματα για τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.
  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε άμεσα από όλες τις θέσεις του στην Nvidia μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και έρευνα για άλλη εξωσυζυγική σχέση του με ύποπτη σύνδεση με το Πεκίνο.
  • Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, ενώ ο Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς έγινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
  • Η Nvidia διαβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη προϊόντων και οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες θα συνεχιστούν κανονικά παρά τις αλλαγές στη διοίκηση.
Snapshot powered by AI

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ’ αυτή την εταιρεία. Δεν υπάρχουν δύο ίδιες μέρες». Με αυτά τα λόγια η Κίμπερλι Πάουελ περιέγραφε το όραμα και τη φιλοσοφία της Nvidia, την οποία χαρακτήριζε ως μια αέναη μηχανή μάθησης. Η 48χρονη αντιπρόεδρος της εταιρείας τόνιζε σε εκείνη τη δήλωσή της: «Παρακολουθούμε συνεχώς τα μηνύματα εκεί έξω και τα μεταφράζουμε στο τι σημαίνουν για εμάς. Κατασκευάζουμε μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Πώς θα τις προσαρμόσουμε και θα τις κάνουμε χρήσιμες για τον τομέα της υγείας; Αυτή είναι η αποστολή μας».

Δεν έκρυψε μάλιστα τον ενθουσιασμό της για τον τρόπο που η εταιρεία συνδέει διαφορετικούς κλάδους, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία με τη ρομποτική χειρουργική, καταλήγοντας στο ότι η Nvidia βρίσκεται σε φάση δημιουργίας νέων αγορών, θέλοντας πάντα να καταπιάνεται με προβλήματα που προηγουμένως φάνταζαν άλυτα.

Πάντως, αυτή η απόλυτη ταύτιση με την αποστολή του τεχνολογικού κολοσσού φαίνεται πως είχε και ένα βαθύ προσωπικό υπόβαθρο που συνδεόταν με τον μέχρι πρότινος επικεφαλής της, τον Τζένσεν Χουάνγκ. Ένα ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο επικαλείται πέντε πρώην εργαζομένους, έφερε στο φως της δημοσιότητας μια φερόμενη ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Χουάνγκ και η Πάουελ βιντεοσκοπήθηκαν σε τρυφερές στιγμές σε ξενοδοχείο του Σαν Χοσέ τον περασμένο Μάρτιο, στο περιθώριο συνεδρίου προγραμματιστών. Η ομάδα ασφαλείας του CEO φέρεται μάλιστα να εντόπισε τον παριστάμενο που κατέγραψε το σκηνικό και να του προσέφερε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Οι δυο τους διατηρούσαν μια μακρά επαγγελματική σχέση, δίνοντας ταυτόχρονα το «παρών» σε πόλεις όπως η Ταϊπέι, το Σαν Χοσέ και το Βερολίνο.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος απαγορεύει ρητά καταστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.

Αμφότεροι είναι παντρεμένοι, με τα δημόσια αρχεία να δείχνουν ότι ο σύζυγος της Πάουελ είναι ένας 54χρονος εφευρέτης και επαγγελματίας ιατρικής τεχνολογίας. Μετά την έκταση που πήρε το ζήτημα, η ίδια απέσυρε αθόρυβα τη συμμετοχή της από το Future of Health Summit του Ινστιτούτου Milken στην Ουάσιγκτον.

Η πορεία της στην Nvidia

Η επαγγελματική διαδρομή της 48χρονης στην Nvidia ξεκίνησε το 2008. Αρχικά ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας παγκόσμιας επιχειρηματικής ανάπτυξης, προτού αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου και Γενικής Διευθύντριας Υγειονομικής Περίθαλψης και Βιοεπιστημών το 2017, αναφερόμενη πλέον απευθείας στον Χουάνγκ. Έχοντας αποφοιτήσει το 2001 από το Πανεπιστήμιο Northeastern με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού, συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και το MIT Sloan School of Management.

Όπως είχε δηλώσει στο Politico, η αντίληψή της για το μέλλον διαμορφώθηκε από το βιβλίο «The Emperor of All Maladies» του Siddhartha Mukherjee, το οποίο καταγράφει την ιστορία του καρκίνου.

Το νέο σκάνδαλο με την Πάουελ αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τον Τζένσεν Χουάνγκ. Την Πέμπτη παραιτήθηκε με άμεση ισχύ από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, αποχωρώντας παράλληλα από το διοικητικό συμβούλιο και κλείνοντας απότομα έναν κύκλο 33 ετών στην εταιρεία που συνίδρυσε το 1993.

Ο Χουάνγκ βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας εξαιτίας μιας άλλης εξωσυζυγικής σχέσης με Κινέζα στέλεχος επιχειρήσεων, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως πράκτορας πληροφοριών του Πεκίνου. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της Nvidia, χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ τη θέση του προέδρου καταλαμβάνει το μακροχρόνιο μέλος του ΔΣ, Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς, με την εταιρεία να διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων και οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ - «Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραχιόλι διακοσμημένο με σπάνιο ζαφείρι των Ρομανόφ πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $4,9 εκατ.

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη στη Βουλή: «Είστε μπροστινοί των funds»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - Αυτοπυροβολήθηκε ο δράστης

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι μια από τις αρετές που αγαπάς σ αυτή την εταιρεία»: Όταν η 2η ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ αποθέωνε την Nvidia

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

18:07ANNOUNCEMENTS

«Καρκίνος του πνεύμονα: Από την Επιστημονική Πρόοδο στην Πραγματική Εμπειρία Φροντίδας»

18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές σε καταστήματα και διαδίκτυο

17:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:41LIFESTYLE

ERTFLIX - «Θάλασσες μας χώρισαν»: Πότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Τι καιρό θα κάνει έως τις 17 Νοεμβρίου

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες: Πώς παρουσιαστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί και Βρετανοί σελέμπριτις πετυχαίνουν «ομερτά» για τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

17:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣΕΑΔ: Τελεσίδικη αφαίρεση 2 βαθμών για την ΚΑΕ Ολυμπιακός και 7 αγωνιστικές σε Ταϊρίκ Τζόουνς

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης - Τι είπε στον συγκάτοικό του

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάρνηθα: Άγνωστοι διέρρηξαν εγκαταστάσεις τηλεοπτικών σταθμών - Έκλεψαν 50 κιλά χαλκού

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ