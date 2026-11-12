«Βουτιά» για τη μετοχή της Nvidia στη Wall Street μετά την παραίτηση Χουάνγκ - Φόβοι για ντόμινο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ και εκπροσώπων του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο...

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia λόγω σκανδάλου.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση έως και 14% στη Wall Street μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.

Η παραίτηση του Χουάνγκ δημιουργεί ανησυχίες για συστημικό κίνδυνο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η προσωρινή ηγεσία της εταιρείας ανατέθηκε στην Colette Kress, η οποία αντιμετωπίζει την πρόκληση να καθοδηγήσει την Nvidia μετά την αποχώρηση του ιδρυτή της.

Η αγορά εμφανίζει νευρικότητα ενόψει της ανακοίνωσης των επόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia. Snapshot powered by AI

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia προκάλεσε άμεσους κλυδωνισμούς στη Wall Street. Με το άνοιγμα των αμερικανικών αγορών, η τιμή της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού κατέγραψε αρχικά ελεύθερη πτώση της τάξης του 14%, προτού περιορίσει τις απώλειες γύρω στο 11,5% και αργότερα στο 8%.

Κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές το ποσοστό της πτώσης είχε αγγίξει το 13%. Το μαζικό ξεπούλημα των τελευταίων ημερών είχε ήδη ως αποτέλεσμα η Nvidia να χάσει τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη σχέση του Χουάνγκ με το ανώτερο στέλεχος Kimberly Powell. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο φαίνεται πως έχει βαθύτερες προεκτάσεις, με τον αναλυτή Rowland Manthorpe να εκτιμά ότι η υπόθεση ενδέχεται να λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις το επόμενο διάστημα.

Το ντόμινο για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομικοί αναλυτές εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η εξέλιξη περιγράφεται ως μια τεράστια στιγμή για την Nvidia, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε την υψηλότερη αποτίμηση παγκοσμίως και βρισκόταν στο επίκεντρο μεγάλου μέρους της χρηματιστηριακής αξίας.

«Βρισκόμαστε μόλις μία εβδομάδα μετά τη φαινομενική διόρθωση των αγορών ύστερα από τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Kelso. Ένα πρόβλημα σε ένα τόσο κρίσιμο κομμάτι του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατραπεί ραγδαία σε συστημικό κίνδυνο για όλους τους επενδυτές.

Η διάδοχος και η νευρικότητα των επενδυτών

Οι μέτοχοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ηγετική μετάβαση για το μέλλον. Η Daneilla Hathorn, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Capital.com, εστίασε στην τοποθέτηση ενός προσωρινού προσώπου για την κάλυψη του κενού. «Υπάρχει ένας βασικός κίνδυνος εδώ, επειδή ο Jensen θεωρούνταν το κεντρικό πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στην Nvidia, αλλά γενικότερα», εξήγησε η ίδια. Η αποχώρησή του προσθέτει νευρικότητα στην αγορά ενόψει της ανακοίνωσης των κερδών της επόμενης εβδομάδας, ακριβώς στη μέση της τρέχουσας υποχώρησης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι τέτοιο προσθέτει ένα ακόμη στρώμα αβεβαιότητας και ανησυχίας που συσσωρεύεται στην αγορά.

Την προσωρινή ηγεσία ανέλαβε τελικά η Κολέτ Κρες, ένα πρόσωπο με ευρεία αποδοχή στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η εκτίμηση είναι ότι η Kress μπορεί να καθοδηγήσει την Nvidia μέσα σε αυτή την απαιτητική περίοδο. Την ίδια ώρα όμως, το έργο της θεωρείται τρομακτικά δύσκολο, καθώς η εταιρεία καθοδηγούνταν από τον ιδρυτή της από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της και ο Χουάνγκ συγκέντρωνε πάνω του το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

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