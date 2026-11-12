Ποια είναι η Κολέτ Κρες: Η νέα προσωρινή CEO της Nvidia μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ

Snapshot Η Κολέτ Κρες ορίστηκε προσωρινή CEO της Nvidia μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Παράλληλα με τη νέα της θέση, διατηρεί και τον ρόλο της CFO και εκτελεστικής αντιπροέδρου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει την αναζήτηση μόνιμου CEO, εξετάζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους.

Η Κρες έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στην Nvidia και προηγούμενη θητεία σε Microsoft, Cisco και Texas Instruments.

Έχει ηγηθεί στρατηγικών πρωτοβουλιών για τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης μέσω κρίσιμων συμφωνιών. Snapshot powered by AI

Η Κολέτ Κρες ορίστηκε σήμερα το πρωί ως η νέα προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) της Nvidia, μετά την άμεση αποχώρηση του συνιδρυτή της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, από τη θέση του.

Η Kress θα διατηρήσει παράλληλα τα τρέχοντα καθήκοντά της ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών (CFO), μέχρι να οριστεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του Huang. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης για τον νέο, μόνιμο CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

Το βιογραφικό και η πορεία της στην τεχνολογία

Η Kress βρίσκεται στον κολοσσό των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας βαθιά γνώση των λειτουργιών και της στρατηγικής της εταιρείας. Το πλούσιο βιογραφικό της περιλαμβάνει θητείες σε κορυφαίους οικονομικούς ρόλους σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας της τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Cisco και η Texas Instruments.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Nvidia, η Kress έχει επιβλέψει και καθοδηγήσει τη στρατηγική της εταιρείας για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση της ευρύτερης βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, υλοποιώντας μια σειρά κρίσιμων συμφωνιών με τους πελάτες της.

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