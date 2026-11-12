Τζένσεν Χουάνγκ: Το «κρυμμένο» μοτίβο των παράνομων σχέσεων του CEO της Nvidia

Snapshot Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει δύο γνωστές εξωσυζυγικές σχέσεις με παντρεμένες γυναίκες, την Κινέζα Άλις Χουάνγκ και την αντιπρόεδρο Κίμπερλι Πάουελ.

Η Άλις Χουάνγκ φέρεται ως κατάσκοπος του Πεκίνου που προσπάθησε να αποσπάσει τεχνολογικά μυστικά από τον Χουάνγκ.

Ο σύζυγος της Άλις, Κανγκ, φέρεται ότι αποδέχτηκε τη σχέση και τη σύστησε στον Χουάνγκ, γνωρίζοντάς τον για μια δεκαετία.

Η σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ ήταν γνωστή στους υπαλλήλους της Nvidia και αντίκειται στον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Οι αποκαλύψεις απειλούν την προσωπική ζωή του Χουάνγκ, τη θέση του στην εταιρεία και ενδεχομένως την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι αποκαλύψεις για τα εξωσυζυγικά παραστρατήματα του Τζένσεν Χουάνγκ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχουν αναδείξει δύο πρόσωπα, που φέρουν τον τίτλο της «ερωμένης» και έχουν ένα βασικό κοινό σημείο που κατά κάποιο τρόπο τις «ενώνει».

Τη διάσημη πλέον Κινέζα, Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται ως κατάσκοπος του Πεκίνου που προσέγγισε τον CEO της Nvidia για να του αποσπάσει τεχνολογικά μυστικά, και το ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ, το όνομα της οποίας ήρθε στο φως από τους New York Times.

Σε αυτό το δαιδαλώδες όπως εξελίσσεται σκηνικό, αναδύεται ένα μοτίβο, που αφορά στην προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία μέχρι την έκρηξη του σκανδάλου, παρέμενε στο απυρόβλητο, στολισμένη με την τέλεια οικογένεια, τη σύζυγο «βράχο» δίπλα του για 41 χρόνια, από τη δύσκολη αρχή της τεχνολογικής αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που κανείς ακόμα δεν γνωρίζει, αν θα παραμείνει στο πλευρό του, μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις και παραδοχές.

Όλα αυτά κατέρρευσαν υπό το βάρος των αποκαλύψεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την εταιρεία, αλλά και τη θέση του.

Όμως κανείς δεν μπορεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, ή μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει να τοποθετηθεί, μετά τη «βόμβα» παραδοχής της απιστίας που έριξε, γιατί έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο την προσωπική - οικογενειακή ζωή του, αλλά το μέλλον της εταιρείας του, και ακόμα και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε τηλεφωνικά από δημοσιογράφους για τη 2η παράνομη σχέση, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάτε απευθείας μαζί μου». Στη συνέχεια, έκλεισε το τηλέφωνο.

Το μοτίβο που φαίνεται να ακολουθείται, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις δύο - γνωστές προς το παρόν - εξωσυζυγικές σχέσεις του, είναι ότι και οι δύο γυναίκες ήταν παντρεμένες.

Αυτό μπορεί να έχει πολλές εξηγήσεις για έναν άνθρωπο υψηλού προφίλ. Μεταξύ των θεωριών , είτε απομακρύνεται ο κίνδυνος αποκάλυψης ή ακόμα και εκβιασμού ή είναι κάτι που συμβαίνει κατ' εξακολούθηση και απλά όλοι κάνουν τα στραβά μάτια.

Η Κινέζα κατάσκοπος και ο σύζυγος «προξενήτρα»

Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη, όσο οι δημοσιογράφοι, σκαλίζουν. Δημοσίευμα της Wall Street Journal, υποστηρίζει πώς ο σύζυγος της Κινέζας ερωμένης του Χουάνγκ, έκανε το «προξενιό», όπως ανέφεραν στην εφημερίδα πηγές που γνωρίζουν το ζευγάρι των Κινέζων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ο Κανγκ ο οποίος γνώριζε τον Τζένσεν Χουάνγκ για περίπου μια δεκαετία, φέρεται να είχε αποδεχτεί τη σχέση τους για δύο χρόνια και συζητούσε ανοιχτά την εγγύτητά τους. Μερικές φορές αστειευόταν στους συνεργάτες του ότι η σύζυγός του ήταν η προσωπική βοηθός του Τζένσεν. Ωστόσο, η έκθεση δεν διευκρινίζει πότε ο Κανγκ σύστησε την Άλις στον Τζένσεν.

Alice Huang, the woman at the center of the scandal engulfing Nvidia CEO Jensen Huang, has returned to China and is in Beijing, according to Bloomberg’s exclusive reporting. The chipmaker is investigating spying allegations denied by Beijing. @allenwan290 reports: https://t.co/FD2orrtHX6 — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Η παντρεμένη αντιπρόεδρος, Κίμπερλι Πάουελ

Η δεύτερη ερωτική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ φέρεται να ήταν κοινό μυστικό στους υπαλλήλους της Nvidia, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο 63χρονος CEO της Nvidia και η 48χρονη αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης έχουν καταγραφεί σε βίντεο σε τρυφερές στιγμές σε ένα ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με δύο άτομα που εργάζονταν στην εταιρεία. Ωστόσο όπως επισημαίνει η εφημερίδα το βίντεο έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, οι εργαζόμενοι καλούνται να «αποφεύγουν καταστάσεις όπου οι ενέργειές μας δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων», συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών σχέσεων», ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι «διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά».

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